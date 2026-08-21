Після смерті Гейден Леслі Фогель пояснила причину їхнього віддалення та розповіла про "токсичну людину" в житті доньки. Про це вона сказала в коментарі для Entertainment Tonight.

Леслі Фогель наголосила, що їхнє віддалення не означало, що вона перестала любити чи підтримувати Гейден.

Причиною була присутність токсичної людини, яка, на мою думку, призвела до її смерті,

– заявила мати акторки.

Хоча зараз вона не назвала імені, кількома днями раніше Леслі Фогель була більш категоричною. У коментарі для NBC News 18 серпня жінка публічно розкритикувала Браяна Хікерсона. Саме з цим скандальним бойфрендом Гейден постійно то розходилася, то знову відновлювала стосунки.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Ця людина з її життя, якої ми вже досить давно намагалися позбутися, була поруч із нею в момент смерті. І це був Браян Хікерсон,

– сказала жінка.

При цьому Фогель просила шанувальників не фокусуватися лише на моторошних обставинах смерті Панеттьєрі. Вона мріє, щоб світ запам'ятав Гейден як прекрасну людину з великим даром, який вона залишила після себе.

Варто нагадати, що напередодні Браян Хікерсон також порушив мовчання після смерті коханої.