"Поставила ультиматум": мать Панеттьери рассказала о сложных отношениях с дочерью перед ее смертью

У Хейден Панеттьери и ее матери Лесли Фогель были непростые отношения. Актриса неоднократно упоминала об этом в интервью.

После смерти дочери Фогель рассказала, что стало причиной их отчуждения, и вспомнила один из последних разговоров с Хейден. Своими воспоминаниями она поделилась в интервью для программы Good Morning America.

По словам Лесли Фогель, их отношения начали ухудшаться около года назад, когда она приехала погостить к дочери. В тот период Хейден, как утверждает ее мать, хотела разорвать отношения с Брайаном Хикерсоном.

Она знала, что Брайан токсичен. Она знала, что должна вычеркнуть его из своей жизни,

– сказала Фогель.

Однако примерно через шесть недель мать заметила, что Хейден начала отдаляться от нее. Поэтому Фогель вернулась в свой дом во Флориде. Вскоре после этого Хейден позвонила матери и сказала, что хочет "быть с человеком, которого любит". Речь шла о Хикерсоне.

Тогда Лесли поставила дочери ультиматум. Она сказала, что не сможет оставаться в ее жизни, если Хикерсон также будет его частью. Мать актрисы призналась, что ожидала: их расставание продлится лишь некоторое время. Она не думала, что оно станет таким длительным.

Интервью с Лесли Фогель: смотрите видео онлайн

Что известно о смерти Хейден Панеттьери?

Хейден Панеттьери, которая стала популярной благодаря роли в сериале "Герои", скончалась 16 августа в возрасте 36 лет. Актрису нашли без сознания в доме в Гринвилле, Южная Каролина. По данным спасателей, у нее произошла остановка сердца. Несмотря на попытки реанимации, спасти Панеттьери не удалось.

Согласно полицейскому отчету, на момент смерти актриса находилась со своим парнем Брайаном Хикерсоном и его братом Заком Хикерсоном. В то же время правоохранительные органы США продолжают расследование дела, чтобы выяснить все обстоятельства трагедии.

Напомним, что ранее Брайан Хикерсон также нарушил молчание после смерти Хейден Панеттьери.