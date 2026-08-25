Після смерті доньки Фогель розповіла, що стало причиною їхнього віддалення, та пригадала одну з останніх розмов із Гейден. Своїми спогадами вона поділилася в інтерв'ю для програми Good Morning America.

За словами Леслі Фогель, їхні стосунки почали погіршуватися близько року тому, коли вона приїхала пожити до доньки. У той період Гейден, як стверджує її мати, хотіла розірвати стосунки з Браяном Хікерсоном.

Вона знала, що Браян токсичний. Вона знала, що повинна викреслити його зі свого життя,

– сказала Вогель.

Однак приблизно через шість тижнів мати помітила, що Гейден почала віддалятися від неї. Тому Фогель повернулася до свого дому у Флориді. Невдовзі після цього Гейден зателефонувала матері та сказала, що хоче "бути з людиною, яку я кохаю". Йшлося про Хікерсона.

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Тоді Леслі поставила доньці ультиматум. Вона сказала, що не зможе залишатися в її житті, якщо Хікерсон також буде його частиною. Мати акторки зізналася, що очікувала: їхнє віддалення триватиме лише певний час. Вона не думала, що воно стане таким тривалим.

Інтерв'ю з Леслі Фогель: дивіться відео онлайн

Що відомо про смерть Гейден Панеттьєрі?

Гейден Панеттьєрі, яка стала популярна завдяки ролі у серіалі "Герої", померла 16 серпня у віці 36 років. Акторку знайшли непритомною в будинку в Грінвіллі, Південна Кароліна. За даними рятувальників, у неї сталася зупинка серця. Попри спроби реанімації, врятувати Панеттьєрі не вдалося.

Згідно з поліцейським звітом, на момент смерті акторка перебувала зі своїм хлопцем Браяном Хікерсоном та його братом Заком Хікерсоном. Водночас правоохоронні органи США продовжують розслідування справи, аби з'ясувати всі обставини трагедії.

Нагадаємо, що раніше Браян Хікерсон також порушив мовчання після смерті Гейден Панеттьєрі.