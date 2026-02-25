Американская телеведущая объявила миллион долларов вознаграждения за информацию о пропавшей матери
- Саванна Гатри объявила вознаграждение в 1 миллион долларов за информацию о пропавшей матери, Нэнси Гатри.
- Нэнси пропала 1 февраля в Аризоне, а на месте ее исчезновения обнаружили подозрительные действия, включая отключение камеры и кардиостимулятора.
В начале февраля стало известно об исчезновении 84-летней Нэнси Гатри – матери известной американской телеведущей Саванны Гатри. Теперь журналистка объявила о вознаграждении в размере 1 миллиона долларов за любую информацию, которая поможет установить местонахождение ее матери.
В видеообращении, опубликованном в инстаграме, Гатри со слезами на глазах призвала всех, кто может обладать хоть какими-то сведениями, выйти на связь.
Саванна отметила, что любая информация может стать решающей в поисках ее матери.
Мы все еще верим в чудо, мы все еще верим, что она может вернуться домой – надежда несмотря на все. Мы также знаем, что, возможно, ее уже потеряли, что она могла уйти к Господу, которого любит... Расскажите, что знаете, и помогите нам вернуть нашу любимую маму домой, чтобы мы могли или отпраздновать замечательное, невероятное возвращение, или почтить прекрасную, смелую, мужественную и благородную жизнь, которую она прожила,
– отметила телеведущая в обращении.
Для справки! 54-летняя Саванна Гатри – известная американская журналистка и телеведущая. С 2012 года она была соведущей программы Today на телеканале NBC News. Ранее работала корреспондентом в Белом доме и брала интервью у нескольких президентов США. Среди них – Барак Обама, Джо Байден и Дональд Трамп.
Что известно об исчезновении Нэнси Гатри?
- Женщина исчезла в ночь на 1 февраля из своего дома в городе Тусон, штат Аризона, как пишет BBC.
- Последний раз ее видели накануне вечером после семейной встречи.
- Ночью возле дома Нэнси зафиксировали подозрительные действия – в частности была отключена камера дверного звонка. К тому же почти в три часа ночи кардиостимулятор мамы Саванны Гатри был отключен от специальной программы в телефоне.
- Утром, когда Нэнси не появилась на богослужении, близкие обратились в службу 911.
- Во время осмотра дома правоохранители обнаружили на крыльце следы крови, которые, по результатам экспертизы, принадлежат пропавшей.
- По словам шерифа округа Пима Криса Наноса, без необходимых лекарств состояние здоровья женщины может резко ухудшиться.
- Сейчас подозреваемых по делу нет, поиски продолжаются.