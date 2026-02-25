В видеообращении, опубликованном в инстаграме, Гатри со слезами на глазах призвала всех, кто может обладать хоть какими-то сведениями, выйти на связь.

Саванна отметила, что любая информация может стать решающей в поисках ее матери.

Мы все еще верим в чудо, мы все еще верим, что она может вернуться домой – надежда несмотря на все. Мы также знаем, что, возможно, ее уже потеряли, что она могла уйти к Господу, которого любит... Расскажите, что знаете, и помогите нам вернуть нашу любимую маму домой, чтобы мы могли или отпраздновать замечательное, невероятное возвращение, или почтить прекрасную, смелую, мужественную и благородную жизнь, которую она прожила,

– отметила телеведущая в обращении.

Для справки! 54-летняя Саванна Гатри – известная американская журналистка и телеведущая. С 2012 года она была соведущей программы Today на телеканале NBC News. Ранее работала корреспондентом в Белом доме и брала интервью у нескольких президентов США. Среди них – Барак Обама, Джо Байден и Дональд Трамп.

Что известно об исчезновении Нэнси Гатри?