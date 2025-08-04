Задолго до знакомства с принцем Гарри, в 2015 году, у Меган Маркл спросили – с кем она хотела бы встречаться, принцем Уильямом или принцем Гарри. Актриса выбрала второй вариант. Теперь Меган и Гарри женаты и воспитывают двоих детей.

Сегодня, 4 августа, Меган Маркл празднует день рождения – ей исполнилось 44 года. По этому случаю Show 24 предлагает вспомнить, что известно о ее отношениях с принцем Гарри – от первой встречи до сих пор.

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Знакомство и начало отношений

Звезда сериала "Форс-мажоры" и принц Гарри познакомились благодаря общей подруге летом 2016 года. Гарри увидел совместное фото девушек и решил поинтересоваться, кто такая Меган. Подруга устроила им свидание вслепую в Лондоне, после которого между парой вспыхнула искра.

Впоследствии Меган Маркл присоединилась к Гарри в Ботсване, где они провели несколько дней. В прессе начали сплетничать об их романе, поэтому 8 ноября Кенсингтонский дворец решил обнародовать официальное заявление и подтвердить их отношения. Принц Гарри просил прекратить преследовать его и Меган.



Принц Гарри и Меган Маркл / Фото Getty Images

В мае 2017 пара впервые вместе вышла в свет и появилась на соревнованиях Royal Ascot. Впоследствии они познакомились с семьями друг друга, а в сентябре 2017 Меган впервые встретилась с Елизаветой II.

Помолвка и пышная свадьба

В ноябре 2017 года Кенсингтонский дворец объявил, что принц Гарри и Меган Маркл официально обручились после года отношений. После этого пара дала первое совместное интервью об их знакомстве и планах.

19 мая 2018 года происходит важное событие – Гарри и Меган женятся. Событие состоялось в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. Церемония стала одной из самых популярных королевских свадеб в мире. В этот день Меган Маркл официально получила королевский титул – Меган, герцогиня Сассекская.



Принц Гарри и Меган Маркл / Фото Getty Images

Среди знаменитостей событие посетили Джордж Клуни, Серена Уильямс, Идрис Эльба. За свадьбой следили миллионы людей со всего мира.

Отметим, до свадьбы ходило много разных слухов о том, что Меган Маркл не одобрили в королевской семье: из-за ее профессии, прошлый брак, откровенные сцены в кино. Однако впоследствии Меган все-таки вроде бы нашла общий язык с королевой.

Рождение детей

Через несколько месяцев после свадьбы новоиспеченные супруги порадовали известием о беременности герцогини Сассекской, а 6 мая 2019 года у пары родился первенец – сын Арчи. 4 июня 2021 года на свет появилась дочь Лилибет, которую назвали в честь Елизаветы II.



Меган Маркл с детьми / Фото из инстаграма Меган Маркл

Уход от королевской семьи

После длительных слухов о напряженных отношениях между герцогами Сассекскими и другими членами королевской семьи, обвинений в сторону Меган Маркл в таблоидах, 8 января 2020 года принц Гарри с женой выложили заявление, где объявили о выходе из королевской семьи. Это событие в прессе прозвали "Мегзитом".

После многих месяцев размышлений и внутренних дискуссий мы решили в этом году совершить переход, начав играть новую прогрессивную роль в этой системе. Мы намерены отступить как менее важные члены королевской семьи и работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом полностью поддерживать Ее Величество Королеву,

– объявила пара.

Супруги переехали в Калифорнию в Соединенных Штатах.



Принц Гарри и Меган Маркл / Фото Getty Images

Скандальное интервью Опре Уинфри и жизнь в США

В марте 2021 года принц Гарри и Меган Маркл впервые за долгое время нарушили молчание и рассказали о трудностях пребывания в королевской семье. Меган пожаловалась, что подвергалась расизму (в семье якобы беспокоились, какой цвет кожи будет у Арчи), а во время первой беременности думала о самоубийстве.



Принц Гарри и Меган Маркл / Фото Getty Images

Впоследствии вышел еще ряд интервью, где Меган и Гарри говорили о ментальном здоровье, разногласиях с королевской семьей и новой жизни. В конце 2022 года вышел документальный сериал на Netflix "Гарри и Меган". Впоследствии вышли мемуары принца Гарри "Запасной", где также было немало откровений.

Где Меган Маркл и принц Гарри сейчас

Пара продолжает жить в США и занимается своими проектами. В феврале они вместе посетили Игры Непокоренных. В марте на Netflix вышел сериал "С любовью Меган", где она делилась своими кулинарными секретами, советами по уходу за домом и садом. Шоу довольно критически восприняли в сети.

В апреле принц Гарри с неанонсированным визитом приехал в Украину и посетил реабилитационный центр во Львове.