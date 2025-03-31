Эксперт предположил, почему Меган Маркл стала чаще показывать сына и дочь в сети

Принц Гарри и Меган Маркл всегда старались оберегать своих детей, принца Арчи и принцессу Лилибет, от публичности. Однако в последнее время их все чаще можно увидеть в инстаграме матери.

Королевский эксперт Ричард Фицвильям говорит, что причина, почему Арчи и Лилибет начали чаще появляться в сети, – довольно проста. Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на Daily Express.

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Ричард Фицвильям предположил, что Меган Маркл осознала, что люди будут проявлять больший интерес к ее деятельности, когда будут вовлечены дети. Она сможет использовать это для дальнейшего развития своих проектов.

Это ключевой период для Сассексов, она знает, что контракт с Netflix почти несомненно будет продлен в той или иной форме. Впереди второй сезон, и они сотрудничают с As Ever. Очевидно, что дети означают дополнительный интерес, она имеет право делать то, что ей нравится, поскольку Арчи и Лили принадлежат ей и Гарри,

– сказал королевский эксперт.

Для справки! Недавно Меган Маркл запустила собственное шоу на Netflix, которое называется "С любовью, Меган".

Напомним, на днях Меган Маркл показала фото с Арчи и Лилибет. Оно появилось на инстаграм-странице лайфстайл-бренда герцогини Сассекской As Ever. Маму с детьми сфотографировали со спины, поэтому их лиц не видно.