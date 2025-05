Держались за руки: Мелания Трамп появилась на публике вместе с мужем

Мелания и Дональд Трамп появились вместе на публике. Первая леди США присоединилась к своему мужу на подписании Take It Down Act, что направленный на ограничение обмена без согласия видео и фотографиями сексуального характера.

Мелания Трамп не только выступила с трибуны относительно нового законопроекта, но и подписала его после президента США. Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на WWD. Не пропустите Беременная Рианна и A$AP Rocky поразили своим появлением на красной дорожке Каннского кинофестиваля Мелания Трамп выбрала серый костюм в клетку Prada, который состоит из юбки и пиджака. По словам ее стилиста Эрве Пьера, этот костюм – не новая покупка. Первая леди США надевала его в прошлом году на фотосессию для европейского журнала и другого мероприятия, которое было закрыто для прессы. Мелания Трамп также обула туфли на каблуке, сделала легкий макияж и традиционную прическу. Говорят, что ее костюм был приобретен в магазине Prada на Мэдисон-авеню в Нью-Йорке. Президент США надел темный костюм, белую рубашку, голубой галстук и туфли. К пиджаку Дональд Трамп прикрепил брошь в виде флага Америки. На фотографиях супруги держатся за руки. Мелания и Дональд Трамп / Фото Getty Images Напомним, ранее Мелания и Дональд Трамп вместе посетили похороны Папы Римского Франциска. Первая леди США появилась в черном строгом наряде, а голову покрыла кружевной мантильей.