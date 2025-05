Трималися за руки: Меланія Трамп з'явилася на публіці разом з чоловіком

Меланія і Дональд Трамп з'явилися разом на публіці. Перша леді США приєдналася до свого чоловіка на підписанні Take It Down Act, що спрямований на обмеження обміну без згоди відео та фотографіями сексуального характеру.

Меланія Трамп не лише виступила з трибуни щодо нового законопроєкту, але й підписала його після президента США. Про це повідомляє Show 24 з посиланням на WWD. Меланія Трамп обрала сірий костюм в клітинку Prada, який складається зі спідниці та піджака. За словами її стиліста Ерве П'єра, цей костюм – не нова покупка. Перша леді США одягала його минулого року на фотосесію для європейського журналу та іншого заходу, який був закритий для преси. Меланія Трамп також взула туфлі на підборах, зробила легкий макіяж і традиційну зачіску. Кажуть, що її костюм був придбаний у магазині Prada на Медісон-авеню в Нью-Йорку. Президент США одягнув темний костюм, білу сорочку, блакитну краватку та туфлі. До піджака Дональд Трамп прикріпив брошку у вигляді прапора Америки. На фотографіях подружжя тримається за руки. Меланія і Дональд Трамп / Фото Getty Images Нагадаємо, раніше Меланія і Дональд Трамп разом відвідали похорон Папи Римського Франциска. Перша леді США з'явилася у чорному строгому вбранні, а голову покрила мереживною мантильєю.