11 мая, 18:42
Мелания Подоляк объявила о беременности: нежные фото с округлым животиком

Мария Примыч
Основні тези
  • Мелания Подоляк объявила о беременности и поделилась фотографиями с округлившимся животиком на своей странице в инстаграме.
  • Бывшая избранница погибшего пилота Андрея Пильщикова получила многочисленные поздравления.

Мелания Подоляк, бывшая избранница погибшего пилота Андрея Пильщикова с позывным "Джус", поделилась радостной вестью. Общественный деятель ждет рождения первенца.

Мелания сообщила о беременности на своей странице в инстаграме. Она опубликовала серию фотографий с округлым животиком.

Мелания Подоляк устроила фотосессию на природе, когда заходило солнце. Она выбрала несколько образов: свободное платье в полоску и с объемными рукавами, вышитую рубашку и светлые брюки, а также футболку в полоску.

 


Мелания Подоляк беременная / Фотограф Анастасия Вець

 

 

В комментариях под заметкой Подоляк поздравили блогер Елена Мандзюк, модель и певица Даша Астафьева и другие.

  • "Так ждала таких фото. Красавица".
  • "Вот это кайф. Поздравляю!"
  • "Бесконечно рада и счастлива за тебя. Обнимаю крепко-крепко".
  • "Поздравляю. Здоровья вам и ребеночку".

Меланию Подоляк поздравляют с беременностью / Скриншоты из инстаграма

 

 

Напомним, в декабре 2025 года Мелания Подоляк рассказала, что вышла замуж. Ее мужа зовут Максим, он служит в Вооруженных Силах Украины. Влюбленные расписались в Центральном ЗАГСе Львова.

Кстати! Ранее о беременности объявила Маричка Падалко. Новостью она поделилась на своей странице в инстаграме. Телеведущая родит первенца от военного Алексея Ситайло.

Когда и как погиб "Джус"?

  • Андрей Пильщиков погиб 25 августа 2023 года в авиакатастрофе на Житомирщине вместе с летчиками Вячеславом Минкой и Сергеем Проказиным. Тогда столкнулись два учебно-боевых самолета Л-39.

  • "Джусу" было всего 30 лет. С ним простились 29 августа в Патриаршем соборе Воскресения Христова. Пилота похоронили на Аскольдовой могиле в Киеве.

  • Пильщиков посмертно награжден орденом "За мужество" II и III степеней, званием Героя Украины и майора.

