Мелания Трамп ранее рассказывала, что не придерживается строгих диет и не отказывается от любимых сладостей. В питании она старается соблюдать баланс, а из видов физической активности предпочитает пилатес и теннис. Также супруга президента США уделяет внимание сну и отдыху.

О привычках первой леди пишет HELLO!, ссылаясь, в частности, на ее предыдущие интервью. А как успешная модель стала первой леди США и что ее связывает с украинскими Олешками – читайте в эксклюзивной биографии Мелании Трамп на 24 Канале.

Еще в 2012 году в беседе с Refinery29 Мелания объясняла, что выбирает питательную пищу прежде всего ради хорошего самочувствия.

Мне просто нравится питаться правильно, потому что я чувствую себя лучше и у меня больше энергии. Если перекусываю, то могу съесть фрукты или немного шоколада, потому что считаю, что организму это тоже нужно,

– говорила она.

Мелания и Дональд Трамп / фото Getty Images

В то же время Трамп не скрывала любви к мороженому и шоколаду. По ее словам, время от времени позволять себе любимые лакомства вполне можно, сочетая их со сбалансированным питанием.

О завтраках Мелании в 2019 году рассказывало издание Inside Edition. Согласно данным того материала, она начинала день со смузи из черники, моркови, шпината, обезжиренного йогурта и яблочного сока.

HELLO! также упоминает, что Трамп старалась ежедневно съедать не менее семи фруктов. Среди ее любимых – яблоки и персики. Однако эти сведения взяты из предыдущих публикаций, а не из нового описания ее ежедневного рациона.

Мелания Трамп / фото Getty Images

Среди тренировок первая леди отдает предпочтение пилатесу. Ранее она связывала с ним возвращение к привычной физической форме после рождения сына Беррона. По сообщению издания, Мелания занимается два-три раза в неделю и ценит возможность тренироваться независимо от места пребывания. Также она любит теннис.

Помимо питания и физической активности, Трамп подчеркивала важность отдыха. В интервью Allure в 2011 году она вспоминала мамин совет находить время для себя.

Когда вы заботитесь о себе, вы можете позаботиться и о других,

– отмечала Мелания.

Мелания Трамп за обеденным столом / фото Getty Images

Напомним, что Мелания Трамп лично инициировала и возглавила кураторство гуманитарной миссии в оккупированных Олешках в Херсонской области.