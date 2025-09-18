Вчера первая леди США прибыла в Виндзорский замок в неординарном головном уборе. Из-за этого Мелания Трамп снова стала объектом шуток, а некоторые даже заметили сходство с украинской певицей.

В сети шутят, что первая леди США на самом деле не Мелания Трамп, а Клавдия Петровна, которая долгое время также скрывалась за масками и большими шляпами, пишет Show24.

К слову В сине-желтых цветах: королева Камилла и Мелания Трамп символически поддержали Украину

Стиль Мелании довольно часто становится объектом обсуждения. Иногда он довольно изящный и роскошный, а время от времени бывает таким, что разбирается на мемы и шутки. Вчера, 17 сентября, первая леди надела шляпу в темно-фиолетовом оттенке. Ее особенность в том, что она закрывает часть лица, пряча его от других людей.

Мелания Трамп в "загадочной" шляпке / Фото Getty images

В сети уже начали шутить над образом первой леди. Кому-то она напомнила Киллиана Мерфи и Майкла Джексона, а кто-то предположил, что на встречу с королевской семьей приехала Klavdia Petrivna, которая любит загадочные образы и похожие шляпы.

Меланию Трамп сравнили с Клавдией Петровной / Скриншот из соцсетей

Интересно, что это первый такой выход в свет первой леди, когда она становится поводом для обсуждения.

Что известно о другой загадочной шляпе Мелании Трамп?