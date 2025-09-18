Учора перша леді США прибула до Віндзорського замку у неординарному головному уборі. Через це Меланія Трамп знову стала об'єктом жартів, а дехто навіть помітив схожість з українською співачкою.

У мережі жартують, що перша леді США насправді не Меланія Трамп, а Клавдія Петрівна, яка тривалий час також ховалась за масками та великими капелюхами, пише Show24.

До слова У синьо-жовтих кольорах: королева Камілла та Меланія Трамп символічно підтримали Україну

Стиль Меланії доволі часто стає об'єктом обговорення. Деколи він доволі витончений і розкішний, а час від часу буває таким, що розбирається на меми та жарти. Учора, 17 вересня, перша леді одягла капелюх у темно-фіолетовому відтінку. Його особливість у тому, що він закриває частину обличчя, ховаючи його від інших людей.

Меланія Трамп у "загадковому" капелюшку / Фото Getty images

У мережі вже почали жартувати з образу першої леді. Комусь вона нагадала Кілліана Мерфі та Майкла Джексона, а хтось припустив, що на зустріч з королівською родиною приїхала Klavdia Petrivna, яка полюбляє загадкові образи та схожі капелюхи.

Меланію Трамп порівняли з Клавдією Петрівною / Скриншот із соцмереж

Цікаво, що це перший такий вихід у світ першої леді, коли вона стає приводом для обговорення.

Що відомо про інший загадковий капелюх Меланії Трамп?