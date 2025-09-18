У мережі жартують, що перша леді США насправді не Меланія Трамп, а Клавдія Петрівна, яка тривалий час також ховалась за масками та великими капелюхами, пише Show24.
До слова У синьо-жовтих кольорах: королева Камілла та Меланія Трамп символічно підтримали Україну
Стиль Меланії доволі часто стає об'єктом обговорення. Деколи він доволі витончений і розкішний, а час від часу буває таким, що розбирається на меми та жарти. Учора, 17 вересня, перша леді одягла капелюх у темно-фіолетовому відтінку. Його особливість у тому, що він закриває частину обличчя, ховаючи його від інших людей.
Меланія Трамп у "загадковому" капелюшку / Фото Getty images
У мережі вже почали жартувати з образу першої леді. Комусь вона нагадала Кілліана Мерфі та Майкла Джексона, а хтось припустив, що на зустріч з королівською родиною приїхала Klavdia Petrivna, яка полюбляє загадкові образи та схожі капелюхи.
Меланію Трамп порівняли з Клавдією Петрівною / Скриншот із соцмереж
Цікаво, що це перший такий вихід у світ першої леді, коли вона стає приводом для обговорення.
Що відомо про інший загадковий капелюх Меланії Трамп?
- Для інавгурації Дональда Трампа Меланія Трамп обрала темний капелюх від Eric Javits, який закривав її очі, що створювало строгий і таємничий образ.
- Цікаво, що тоді капелюх Меланії завадив поцілуватися з Дональдом, що стало кумедним моментом.
- Тоді образ першої леді також порівняли з українською співачкою Клавдією Петрівною. Після інавгурації Трампа артистка написала: "Перепрошую, що зникла, були справи". Так вона пожартувала про образ Меланії Трамп, який порівнювали з її сценічними костюмами.