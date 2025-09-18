В сети шутят, что первая леди США на самом деле не Мелания Трамп, а Клавдия Петровна, которая долгое время также скрывалась за масками и большими шляпами, пишет Show24.
Стиль Мелании довольно часто становится объектом обсуждения. Иногда он довольно изящный и роскошный, а время от времени бывает таким, что разбирается на мемы и шутки. Вчера, 17 сентября, первая леди надела шляпу в темно-фиолетовом оттенке. Ее особенность в том, что она закрывает часть лица, пряча его от других людей.
Мелания Трамп в "загадочной" шляпке / Фото Getty images
В сети уже начали шутить над образом первой леди. Кому-то она напомнила Киллиана Мерфи и Майкла Джексона, а кто-то предположил, что на встречу с королевской семьей приехала Klavdia Petrivna, которая любит загадочные образы и похожие шляпы.
Меланию Трамп сравнили с Клавдией Петровной / Скриншот из соцсетей
Интересно, что это первый такой выход в свет первой леди, когда она становится поводом для обсуждения.
Что известно о другой загадочной шляпе Мелании Трамп?
- Для инаугурации Дональда Трампа Мелания Трамп выбрала темную шляпу от Eric Javits, которая закрывала ее глаза, что создавало строгий и таинственный образ.
- Интересно, что тогда шляпа Мелании помешала поцеловаться с Дональдом, что стало забавным моментом.
- Тогда образ первой леди также сравнили с украинской певицей Клавдией Петровной. После инаугурации Трампа артистка написала: "Извиняюсь, что исчезла, были дела". Так она пошутила об образе Мелании Трамп, который сравнивали с ее сценическими костюмами.