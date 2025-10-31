10 лет на сцене: MELOVIN едет во Львов с масштабным концертным шоу

MELOVIN едет во Львов в рамках всеукраинского тура "10 лет на сцене". Концерт состоится 6 ноября, в день премьеры нового трека артиста.

Шоу MELOVIN станет одним из самых ожидаемых концертов этой осени. 24 Канал расскажет, чем будет особенное это выступление, сколько стоят билеты и где их приобрести.

Этот концерт станет символическим путешествием MELOVIN путем, который он прошел от победы на "Х-факторе" до статуса одного из самых ярких артистов современной украинской сцены.

Именно во время львовского концерта MELOVIN впервые исполнит песню, премьера которой запланирована на этот день. Зрителей ждет новое концертное шоу, исполнение песен из будущего альбома MRoom13, запланированного на ноябрь, и эмоциональная атмосфера, за которую поклонники так любят исполнителя.

Когда состоится концерт: 6 ноября в 19:00

Локация: Malevich Concert Arena

Билеты: от 590 гривен



MELOVIN даст концерт во Львове / Фото пресс-службы

MELOVIN выпустил трек с alyona alyona

"У нас произошла синергия сразу", - так о совместной работе говорят MELOVIN и alyona alyona. Разговоры о дуэте шли давно, но именно сейчас артисты объединили свои творческие миры и создали трек, который вдохновляет и пробирает до мурашек.

"Не похожи" – это не просто слова. Это о том, что каждый имеет право любить, чувствовать и быть собой. Каждый выбирает свой путь, а тот, кто рядом, обязательно поймет его и станет крылом в жизни.

MELOVIN & alyona alyona: смотрите видео онлайн

Услышать "Не похожи" вживую можно будет совсем скоро – 5 декабря на большом сольном концерте MELOVIN в Stereo Plaza, а уже 20 декабря дуэт снова споет песню на главном рождественском шоу страны – "Самая музыкальная елка страны" во Дворце спорта.