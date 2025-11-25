MELOVIN наделал шума в Threads из-за звонка от Джамалы: сеть взорвалась мемами

Украинский певец MELOVIN устроил настоящий челлендж в соцсети Threads. Заявление артиста о том, как он снял свою кандидатуру с лонглиста Нацотбора, спровоцировало многочисленные шутки и мемы.

MELOVIN мог побороться за звание представителя Украины на Евровидении-2026, но отказался от участия в конкурсе. Заявление артиста показалось забавным для его коллег и пользователей соцсети Threads. 24 Канал расскажет детали и покажет самые смешные сообщения по этому поводу.

MELOVIN на своей странице написал, что 19-го ноября получил звонок от Джамалы. Музыкальная продюсер Нацотбора позвонила ему, чтобы поздравить с проходом в лонглист. Но уже на следующий день он принял решение снять свою кандидатуру.

Дорогу молодым! Я за KHAYAT!

– подчеркнул MELOVIN.

В той же заметке певец напомнил о своем концерте в STEREOPLAZA.

Такой пост певца спровоцировал волну шуток и ироничных публикаций в сети. Множество звезд начали пародировать его сообщение и писать похожие.

OTOY, KRUTЬ, Абие, Василий Байдак и другие коллеги MELOVIN один за другим публиковали забавные сообщения, начинавшиеся со слов о звонке Джамалы и завершавшиеся фразой о "дороге молодым".

MELOVIN запустил челлендж / Скриншоты с Threads

Другие пользователи просто шутили на эту тему, а кто-то выразил непонимание по поводу вирусных сообщений о звонке от Джамалы.

MELOVIN спровоцировал множество шуток / Скриншоты из Threads

Всю эту "лихорадку" подытожила сама артистка, которая рассказала, что 19 ноября ей пришлось обзвонить весь шоубиз.



Джамала тоже не промолчала / Скриншот из Threads

Что известно о Нацотборе-2026?