Хочется исчезнуть, – MELOVIN объяснил решение завершить карьеру и высказался о возвращении

В начале года певец MELOVIN заявил, что планирует завершить карьеру в 2027 году, что стало шоком для его фанов.

Теперь артист рассказал подробнее о своем решении. Об этом он сообщил в интервью, которое вышло на ютуб-канале "Разговор".

Константин Бочаров признался, что последние полгода серьезно размышлял над завершением карьеры. Это желание связано со стремлением понять, кем он является вне сцены и публичности.

Я не планирую быть в медиа год-два, сколько придется мне на это... Стало интересно, кто я, кроме сцены. Для друзей я снова стану Костей. Хочется исчезнуть и наконец разделить работу с личным. Уйти в неизвестность для того, чтобы изучить, кто я без MELOVIN, и вернуться еще ярче,

– заявил артист.

Он также добавил, что пока не имеет четкого понимания, чем будет заниматься дальше. В то же время подчеркнул, что это осознанное и зрелое решение – взять паузу от сцены и сосредоточиться на себе.

