Укр Рус
Show24 Телешоу Мем вышел из-под контроля: как украинские бренды использовали тренд с девушкой на лимузине
24 октября, 06:30
2

Мем вышел из-под контроля: как украинские бренды использовали тренд с девушкой на лимузине

Марта Гнат
Основні тези
  • Украинские бренды подхватили популярный мем с девушкой на лимузине из шоу "Холостяк".
  • Участница шоу, Ирина, организовала конкурс на самый смешной мем, обещая победителю подарок.

На прошлой неделе вышел первый выпуск нового сезона "Холостяка". Во время просмотра пользователи создали немало мемов, а украинские бренды уже успели их подхватить.

Один из самых смешных и самых узнаваемых мемов, где девушка приехала на встречу с Тарасом Цимбалюком на крыше лимузина, стал основной для креатива, передает 24 Канал.

Могли пропустить Не знает, что такое турникет: "Мисс Украина", которая учится в медицинском, опозорилась на "Холостяке"

От так, украинские бренды не просто использовали известную картинку, но и повторили ее на собственный маневр. Можно предположить, что это еще далеко не последние мемы, которые завирусятся в сети.

@floriyamarket Когось впізнав? Відмічай в коментарях Або зізнайся сам #квітитернопіль #квіти️ #холостяк #холостяк2025 #fyp ♬ оригинальный звук - Music POWER
@librarius.pro Залітаємо в тренди як цей лімузин! #librarius #букток #холостяк14 #холостяк ♬ оригінальний звук - Бібліотека завжди з тобою

Компания "Киевстар" присоединилась к мему о шоу "Холостяк" / Скриншот из соцсетей

Что интересно, сначала этот мем завирусили обычные пользователи, которые использовали скриншот из видео и добавили собственные смешные подписи.

Мемы с участницей "Холостяка" / Скриншоты из соцсетей

Сама Ирина, которая стала причиной такого "взрыва" в соцсетях, также непосредственно присоединилась к серии мемов. Участница проекта даже организовала конкурс на самую смешную картинку. Победителю она пообещала подарок.

Ирина отреагировала на мемы со своим участием / Скриншоты из соцсетей

А если вы пропустили на прошлой неделе первый выпуск "Холостяка" с Тарасом Цимбалюком, то все детали знакомства девушек с актером можете увидеть здесь.