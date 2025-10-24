Укр Рус
Мем вийшов з-під контролю: як українські бренди використали тренд з дівчиною на лімузині
24 жовтня, 06:30
2

Мем вийшов з-під контролю: як українські бренди використали тренд з дівчиною на лімузині

Марта Гнат
Основні тези
  • Українські бренди підхопили популярний мем з дівчиною на лімузині з шоу "Холостяк".
  • Учасниця шоу, Ірина, організувала конкурс на найсмішніший мем, обіцяючи переможцю подарунок.

Минулого тижня вийшов перший випуск нового сезону "Холостяка". Під час перегляду користувачі створили чимало мемів, а українські бренди вже встигли їх підхопити.

Один із найсмішніших і найвпізнаваніших мемів, де дівчина приїхала на зустріч із Тарасом Цимбалюком на даху лімузина, став основною для креативу, передає 24 Канал.

Від так, українські бренди не просто використали відому картинку, а й повторили її на власний маневр. Можна припустити, що це ще далеко не останні меми, які завірусяться у мережі.

@floriyamarket Когось впізнав? Відмічай в коментарях Або зізнайся сам #квітитернопіль #квіти️ #холостяк #холостяк2025 #fyp ♬ оригинальный звук - Music POWER
@librarius.pro Залітаємо в тренди як цей лімузин! #librarius #букток #холостяк14 #холостяк ♬ оригінальний звук - Бібліотека завжди з тобою

Компанія "Київстар" долучилась до мему про шоу "Холостяк" / Скриншот із соцмереж

Що цікаво, спершу цей мем завірусили звичайні користувачі, які використали скриншот із відео й додали власні смішні підписи.

Меми з учасницею "Холостяка" / Скриншоти із соцмереж

Сама Ірина, яка стала причиною такого "вибуху" у соцмережах, також безпосередньо долучилась до серії мемів. Учасниця проєкту навіть організувала конкурс на найсмішнішу картинку. Переможцю вона пообіцяла подарунок.

Ірина відреагувала на меми зі своєю участю / Скриншоти з соцмереж

