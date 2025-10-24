Мем вийшов з-під контролю: як українські бренди використали тренд з дівчиною на лімузині
- Українські бренди підхопили популярний мем з дівчиною на лімузині з шоу "Холостяк".
- Учасниця шоу, Ірина, організувала конкурс на найсмішніший мем, обіцяючи переможцю подарунок.
Минулого тижня вийшов перший випуск нового сезону "Холостяка". Під час перегляду користувачі створили чимало мемів, а українські бренди вже встигли їх підхопити.
Один із найсмішніших і найвпізнаваніших мемів, де дівчина приїхала на зустріч із Тарасом Цимбалюком на даху лімузина, став основною для креативу, передає 24 Канал.
Від так, українські бренди не просто використали відому картинку, а й повторили її на власний маневр. Можна припустити, що це ще далеко не останні меми, які завірусяться у мережі.
Що цікаво, спершу цей мем завірусили звичайні користувачі, які використали скриншот із відео й додали власні смішні підписи.
Меми з учасницею "Холостяка" / Скриншоти із соцмереж
Сама Ірина, яка стала причиною такого "вибуху" у соцмережах, також безпосередньо долучилась до серії мемів. Учасниця проєкту навіть організувала конкурс на найсмішнішу картинку. Переможцю вона пообіцяла подарунок.
Ірина відреагувала на меми зі своєю участю / Скриншоти з соцмереж
