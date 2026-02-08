После финала Нацотбора соцсети взорвались шутками о конкурсе: подборка лучших мемов
- Национальный отбор на Евровидение-2026 завершился, но соцсети заполонили мемы.
- Шутки касались операторской работы, голосования в приложении "Дія" и выступлений финалистов.
7 февраля отгремел Национальный отбор на Евровидение-2026 – событие, которое ежегодно объединяет украинцев не только вокруг музыки, но и вокруг шуток.
Threads, инстаграм и другие соцсети заполонили сотни мемов, которые не оставили равнодушными даже тех, кто не смотрел финал. Самые яркие мемы о Нацотборе – смотрите далее в материале 24 Канала.
Так, например, один из мемов, который собрал много положительных реакций, касался участия певца KHAYAT в Нацотборе-2026.
Дело в том, что в этом году это уже была 4 попытка артиста поехать на Евровидение от Украины. К сожалению, победу ему не удалось одержать. В Национальном отборе-2026 KHAYAT занял 5 место.
Перед этим оператора номера победительницы LELÉKA на Нацотборе-2026 жестко раскритиковали за якобы любительскую съемку.
Также были шутки о голосовании в Дії.
Кстати, некоторые пользователи в сети жаловались на голосование в приложении и даже заподозрили его в нечестности.
Другие мемы касались также визуального оформления Нацотбора и выступлений финалистов.
Что известно о Нацотборе на Евровидение-2026?
- В финале песенного конкурса участвовало сразу 10 финалистов – Jerry Heil, KHAYAT, LELEKA, LAUD, Molodi, Monokate, Mr. Vel, The Elliens, Valeriya Force и группа "ЩукаРыба".
- Победу в Нацотборе-2026 одержала LELEKA с песней Ridnym. Она получила максимальное количество баллов в голосовании: 10 от зрителей и 10 от судей.
- Уже в мае артистка поедет на Евровидение в Вену.