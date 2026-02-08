После финала Нацотбора соцсети взорвались шутками о конкурсе: подборка лучших мемов

7 февраля отгремел Национальный отбор на Евровидение-2026 – событие, которое ежегодно объединяет украинцев не только вокруг музыки, но и вокруг шуток.

Threads, инстаграм и другие соцсети заполонили сотни мемов, которые не оставили равнодушными даже тех, кто не смотрел финал. Самые яркие мемы о Нацотборе – смотрите далее в материале 24 Канала.

Так, например, один из мемов, который собрал много положительных реакций, касался участия певца KHAYAT в Нацотборе-2026.

Мем о Нацотборе на Евровидение-2026 / Скриншот из сети

Дело в том, что в этом году это уже была 4 попытка артиста поехать на Евровидение от Украины. К сожалению, победу ему не удалось одержать. В Национальном отборе-2026 KHAYAT занял 5 место.

Иван Марунич из KARTA SVITU предложил отправить Михаила Ткача на Евровидение в Вену, чтобы он снял классное видео/ Скриншот с Threads

Перед этим оператора номера победительницы LELÉKA на Нацотборе-2026 жестко раскритиковали за якобы любительскую съемку.

Также были шутки о голосовании в Дії.

Пользователи в Threads шутили о Нацотборе на Евровидение-2026 / Скриншот из сети

Пользователи шутят о голосовании в Дії во время Нацотбора на Евровидение-2026 / Скриншот из Threads

Кстати, некоторые пользователи в сети жаловались на голосование в приложении и даже заподозрили его в нечестности.

Другие мемы касались также визуального оформления Нацотбора и выступлений финалистов.

Мемы о Нацотборе на Евровидение-2026 / Скриншот с Threads

Мем о выступлении Jerry Heil на Нацотборе-2026 / Скриншот с Threads

Мем о Нацотборе на Евровидение-2026 / Скриншот с Threads

Мем о Нацотборе на Евровидение-2026 / Скриншот с Threads

Мем о Нацотборе на Евровидение-2026 / Скриншот из Threads

Мем о Нацотборе на Евровидение-2026 / Скриншот из Threads

Что известно о Нацотборе на Евровидение-2026?