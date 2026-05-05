Исполнитель хита Industry Baby появился на Met Gala 2026 в кольце от украинского бренда
- Джек Харлоу появился на Met Gala 2026 с кольцом от украинского ювелирного бренда SOLO for diamonds.
- Кольцо с лабораторно выращенным бриллиантом весом 20 карат дополнило образ Харлоу, который состоял из черного смокинга и белой рубашки.
Американский рэпер Джек Харлоу появился на балу Института костюма Met Gala 2026 в кольце от украинского ювелирного бренда SOLO for diamonds.
Об этом бренд сообщил на своей странице в инстаграме. Украшение прекрасно дополнило изысканный образ мужчины.
Тоже интересно Невозможно не заметить: образы Кардашян-Дженнер на Met Gala-2026 объединила неожиданная деталь
Джек Харлоу надел черный смокинг и белую рубашку, а свой образ дополнил серебряной брошью, прикрепленной к пиджаку, серьгам, шляпой, а также кольцом Platinum Ring Wing с лабораторно выращенным бриллиантом весом 20 карат от украинского ювелирного бренда SOLO for diamonds.
Джек Гарлоу родился 13 марта 1998 года в городе Луисвилл (штат Кентукки). Как пишет Billbord, подростком он снимал низкобюджетные музыкальные клипы в машинах со своими друзьями.
Успех пришел к парню в 2020 году, когда он выпустил сингл Whats Poppin, который достиг 8 места в чарте Hot 100. Через шесть месяцев вышел ремикс с участием рэперов DaBaby, Tory Lanez и Lil Wayne.
Джек Гарлоу – Whats Poppin: смотрите видео онлайн
В 2021 году Харлоу презентовал трек Industry Baby вместе с рэпером Lil Nas X, сопродюсером которого стал Канье Уэст. Последний хоть и известен скандальными заявлениями, но является одним из самых уважаемых голосов в истории хип-хопа.
Джек Харлоу и Lil Nas X – Industry Baby: смотрите видео онлайн
Самые яркие образы на Met Gala 2026
Кэти Перри надела платье от Стеллы Маккартни, а свой образ дополнила картами Таро и головным убором от Miodrag Guberinic, закрывающим лицо и напоминающим шлем для фехтования.
Сара Полсон имела повязку на глазах с деньгами. Звезда сериала "Американская история ужасов" появилась на мероприятии в сером платье от Matières Fécales и белых длинных перчатках.
Бэд Банни кардинально изменил свою внешность. Обладатель премии Грэмми предстал в образе мужчины, старшего примерно на 50 лет: с седой бородой и волосами и тростью.
Хайди Клум поразила всех, поскольку превратилась в живую статую. Супермодель выбрала эксклюзивный наряд от дизайнера Майка Марино, вдохновленный работами итальянских скульпторов Джузеппе Санмартино и Рафаэля Монти – "Христос в саванне" и "Весталка в завуалированном виде".