Американский рэпер Джек Харлоу появился на балу Института костюма Met Gala 2026 в кольце от украинского ювелирного бренда SOLO for diamonds.

Об этом бренд сообщил на своей странице в инстаграме. Украшение прекрасно дополнило изысканный образ мужчины.

Джек Харлоу надел черный смокинг и белую рубашку, а свой образ дополнил серебряной брошью, прикрепленной к пиджаку, серьгам, шляпой, а также кольцом Platinum Ring Wing с лабораторно выращенным бриллиантом весом 20 карат от украинского ювелирного бренда SOLO for diamonds.

Джек Гарлоу родился 13 марта 1998 года в городе Луисвилл (штат Кентукки). Как пишет Billbord, подростком он снимал низкобюджетные музыкальные клипы в машинах со своими друзьями.

Успех пришел к парню в 2020 году, когда он выпустил сингл Whats Poppin, который достиг 8 места в чарте Hot 100. Через шесть месяцев вышел ремикс с участием рэперов DaBaby, Tory Lanez и Lil Wayne.

В 2021 году Харлоу презентовал трек Industry Baby вместе с рэпером Lil Nas X, сопродюсером которого стал Канье Уэст. Последний хоть и известен скандальными заявлениями, но является одним из самых уважаемых голосов в истории хип-хопа.

