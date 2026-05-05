Про це бренд повідомив на своїй сторінці в інстаграмі. Прикраса чудово доповнила вишуканий образ чоловіка.
Джек Гарлоу одягнув чорний смокінг та білу сорочку, а свій образ доповнив срібною брошкою, прикріпленою до піджака, сережкам, капелюхом, а також каблучкою Platinum Ring Wing з лабораторно вирощеним діамантом вагою 20 каратів від українського ювелірного бренду SOLO for diamonds.
Джек Гарлоу народився 13 березня 1998 року у місті Луїсвілл (штат Кентуккі). Як пише Billbord, підлітком він знімав низькобюджетні музичні кліпи в машинах зі своїми друзями.
Успіх прийшов до хлопця у 2020 році, коли він випустив сингл Whats Poppin, який досягнув 8 місця в чарті Hot 100. Через шість місяців вийшов ремікс за участі реперів DaBaby, Tory Lanez та Lil Wayne.
У 2021 році Гарлоу презентував трек Industry Baby разом з репером Lil Nas X, співпродюсером якого став Каньє Вест. Останній хоч і відомий скандальними заявами, але є одним із найшанованіших голосів в історії хіп-хопу.
Найяскравіші образи на Met Gala 2026
Кеті Перрі одягла сукню від Стелли Маккартні, а свій образ доповнила картами Таро та головним убором від Miodrag Guberinic, що закриває обличчя та нагадує шолом для фехтування.
Сара Полсон мала пов'язку на очах з грошима. Зірка серіалу "Американська історія жахів" з'явилась на заході в сірій сукні від Matières Fécales та білих довгих рукавичках.
Бед Банні кардинально змінив свою зовнішність. Володар премії Греммі постав в образі чоловіка, старшого приблизно на 50 років: з сивою бородою та волоссям і тростиною.
Гайді Клум вразила всіх, оскільки перетворилась на живу статую. Супермодель обрала ексклюзивне вбрання від дизайнера Майка Маріно, натхненне роботами італійських скульпторів Джузеппе Санмартіно та Рафаеля Монті – "Христос у савані" та "Весталка в завуальованому вигляді".