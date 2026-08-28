Мать-одиночка, официантка и бунтарка: бурная жизнь и скандалы новой королевы Норвегии

Сегодня, 28 августа, стало известно о смерти короля Норвегии Харальда V. Он скончался в возрасте 89 лет. После трагической новости страна обрела нового монарха – его сына Хокона. Вместе с ним новый статус получила и его супруга Метте-Марит, которая теперь стала королевой Норвегии, хотя ее путь в королевскую семью в свое время был далек от традиционного.

Новый король Норвегии Хокон и Метте-Марит познакомились на музыкальном фестивале Quart в Кристиансанде в 1999 году. Они поженились 25 августа 2001 года в Кафедральном соборе Осло. На тот момент Метте-Марит была матерью маленького сына от предыдущих отношений, и ее прошлое стало одной из главных тем норвежской прессы.

От простолюдинки до королевы: каким был путь Метте-Марит

История Метте-Марит особенно интересна тем, что она не родилась в королевской семье и до знакомства с Хоконом вела вполне обычную жизнь. Хотя она и не была простой.

Метте-Марит родилась в Кристиансанде 19 августа 1973 года. Она была младшей из четырех детей. Ее отец Свен Олаф Бьярте Хойби работал журналистом и рекламным агентом, а мать Марит Тьессем была банковской служащей. Когда девочке было 11 лет, родители развелись, после чего она в основном жила с матерью. Известно, что отец девочки несколько раз был осужден за насильственные действия. Более того! Позже Свен сотрудничал с желтой прессой и продавал личные подробности жизни своей дочери.

Свадьба Метте-Марит и Хокона: смотрите фото

В подростковом возрасте Метте-Марит занималась волейболом, танцами, пела в хоре и была скауткой. Она также провела год в Австралии в качестве студентки по обмену – училась в Wangaratta High School. Среднее образование она закончила в 1994 году в соборной школе Кристиансанда.

До вступления в королевскую семью она работала официанткой. После школы Метте-Марит проходила подготовительные курсы и работала в ресторане Café Engebret в Осло. Позже она училась в Университете Агдера, Университете Осло и Школе восточных и африканских исследований Лондонского университета. В 2012 году получила степень магистра менеджмента в Норвежской бизнес-школе BI.

Еще в подростковом возрасте она проявляла свой бунтарский характер, позже стала употреблять запрещенные вещества и в целом вела довольно свободный образ жизни. До брака с Хоконом Метте-Марит уже была матерью-одиночкой – в 1997 году она родила сына Мариуса от предыдущих отношений. После ее брака с Хоконом он стал частью королевской семьи, хотя и не получил королевского титула. Позже у Метте-Марит и Хокона родились двое общих детей – принцесса Ингрид Александра и принц Сверре Магнус.

Старший сын Метте-Марит: смотрите фото

Брак с простолюдинкой, всколыхнувший Норвегию

Ее роман с будущим королем сначала вызвал настоящий общественный скандал. Когда в 2000 году объявили о помолвке Хокона и Метте-Марит, часть норвежцев негативно отнеслась к будущей супруге наследника престола. В частности, обсуждали ее предыдущие отношения с мужчиной, у которого были проблемы с законом, ее бурную молодость и среду, в которой она проводила время.

Метте-Марит не стала отрицать сложные страницы своего прошлого и даже подтвердила употребление запрещенных веществ. Перед свадьбой она публично заявила, что в молодости вела "довольно бурную жизнь", признала свои ошибки и сожалела о сделанном тогда выборе.

Метте-Марит с Хоконом: смотрите фото

Однако ее поддержал сам король Харальд V. В день свадьбы он назвал невестку "необычной девушкой", которая "выбрала необычную жизнь". Для Харальда эта история была особенно понятной: в свое время он сам девять лет добивался разрешения отца на брак с Соней Харальдсен, которая также не происходила из королевской семьи.

После брака Метте-Марит сосредоточилась на общественной деятельности. Она много лет занималась вопросами ВИЧ/СПИДа и международного развития, а впоследствии стала специальным представителем Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИДу – UNAIDS. Также она вместе с Хоконом основала фонд, который поддерживает проекты для молодых людей из групп риска.

Среди ее нынешних сфер деятельности – литература, психическое здоровье, молодежь, социальная интеграция и рукоделие. В официальной биографии королевской семьи также отмечается, что Метте-Марит любит читать, интересуется искусством, дизайном, кино и театром, а в последние годы увлеклась ткачеством и вязанием.



Новая королева Норвегии Метте-Марит с мужем Хоконом / Getty Images

Как королевская семья оказалась в центре новых скандалов

Последние годы для Метте-Марит оказались значительно сложнее, чем период ее постепенной адаптации к королевской жизни.

В 2026 году ее имя появилось среди документов по делу Джеффри Эпштейна. После публикации миллионов материалов Министерством юстиции США стало известно, что Метте-Марит поддерживала контакт с финансистом в 2011 – 2014 годах. Документы также показали, что в 2013 году она четыре дня пробыла в его доме в Палм-Бич.

В марте 2026 года Метте-Марит впервые подробно публично рассказала об этих контактах. Она заявила, что ею манипулировали и обманули, сожалеет о знакомстве с Эпштейном и признает, что должна была тщательнее проверить его прошлое. При этом важно отметить: Метте-Марит не обвиняли ни в одном уголовном правонарушении, связанном с Эпштейном.

Еще один большой удар для семьи – уголовное дело в отношении ее старшего сына. Мариус Борг Хойби, которому сейчас 29 лет, в июне 2026 года был признан виновным в двух эпизодах изнасилования, домашнем насилии и других правонарушениях. Суд приговорил его к четырем годам лишения свободы. По двум другим обвинениям в изнасиловании его оправдали; он отрицал самые серьезные обвинения и имеет право на апелляцию.

Проблемы со здоровьем Метте-Марит

Сама Метте-Марит в последние годы также боролась с серьезными проблемами со здоровьем. В 2018 году у нее диагностировали редкую форму легочного фиброза, из-за которой ее работоспособность могла меняться в зависимости от течения болезни. В 2026 году состояние ухудшилось настолько, что ей потребовалась трансплантация легких. В июле королевский двор сообщил, что она выписалась из больницы после операции.

Теперь, после смерти Харальда V, Метте-Марит вступает в новый этап своей жизни уже не как супруга наследника престола, а как супруга короля Норвегии.

Как известно, последние дни своей жизни король Норвегии Харальд V провел в больнице. У него было серьезное заболевание, и в последнее время его состояние ухудшилось.