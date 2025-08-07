В начале июля стало известно, что защитник "Азовстали" Михаил Дианов во второй раз женился. До этого он почти ничего не рассказывал о своей возлюбленной. Лишь на днях дал интервью, где впервые поделился подробностями их отношений.

В частности, военный вспомнил историю их знакомства и удивил признанием, что супруги живут отдельно. Сообщает Show 24 со ссылкой на ютуб-канал Славы Демина.

Оказалось, пара познакомилась случайно: Михаил приобрел землю под строительство дома и обратился в облэнерго, чтобы подключить свет. Там работала Мирослава. Во время разговора Михаил пригласил ее в кино. Так и начали общаться, встречаться и уже через полтора месяца Дианов сделал предложение.

Нам по 45 лет. Я сделал предложение. Еще пол года мы были вместе, ничего не поменялось, стало только лучше. Пошли, занесли заявление и поженились. Я уверен, что это мой человек на 100%,

– отметил защитник.

Однако пока супруги живут отдельно.

Почему Михаил Дианов не живет со своей женой?

Мирослава живет за городом с сыном, а Михаил – в городе с мамой. Они ждут, когда смогут переехать в собственный дом, а пока арендуют однокомнатную квартиру, где время от времени и встречаются.

Также Дианов поделился, что они с женой не планируют общих детей – у каждого уже есть дети от предыдущих браков. Сейчас хотят немного пожить для себя, а впоследствии – нянчить внуков.