Зокрема, військовий пригадав історію їхнього знайомства та здивував зізнанням, що подружжя мешкає окремо. Повідомляє Show 24 з посиланням на ютуб-канал Слави Дьоміна.

Виявилося, пара познайомилася випадково: Михайло придбав землю під будівництво будинку і звернувся до обленерго, щоб підключити світло. Там працювала Мирослава. Під час розмови Михайло запросив її в кіно. Так і почали спілкуватися, зустрічатись і вже за півтора місяця Діанов освідчився.

Нам по 45 років. Я зробив пропозицію. Ще пів року ми були разом, нічого не помінялося, стало тільки краще. Пішли, занесли заяву й одружились. Я впевнений, що це моя людина на 100%,

– наголосив захисник.

Втім, наразі подружжя мешкає окремо.

Чому Михайло Діанов не живе зі своєю дружиною?

Мирослава мешкає за містом із сином, а Михайло – в місті з мамою. Вони чекають, коли зможуть переїхати у власний дім, а поки орендують однокімнатну квартиру, де час від часу й зустрічаються.

Інтерв'ю з Михайлом Діановим: дивіться відео онлайн

Також Діанов поділився, що вони з дружиною не планують спільних дітей – у кожного вже є діти від попередніх шлюбів. Зараз хочуть трохи пожити для себе, а згодом – няньчити онуків.