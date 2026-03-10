Полетал под куполом цирка: Михаил Грицкан поразил экстремальным трюком во Львове

Украинский артист Михаил Грицкан выступил с юбилейным концертом во Львове по случаю своего 60-летия. Мероприятие наделало шума в социальных сетях из-за эффектного номера.

Михаил Грицкан поделился видео с концерта на своей на своей странице в Тиктоке. Он показал, какой экстремальный трюк подготовил для поклонников.

Интересно Культовые хиты в новом звучании: более 50 артистов исполнят песни Степана Гиги во Дворце спорта

На концерте Михаила Грицкана выступали воздушные гимнасты – артисты Львовского цирка. Но не только они удивили публику особыми номерами.

В определенный момент с потолка спустилась специальная подвесная конструкция. Две танцовщицы придержали механизм, пока Михаил Грицкан сел на него и просто во время исполнения хита "Таририм" поднялся под купол цирка. Он смело продолжал петь песню без всякой страховки.

Это был вечер искренних эмоций, неожиданных сюрпризов, любимых хитов и новых премьер,

– поделился Михаил Грицкан.

Михаил Грицкан полетал под куполом цирка: смотрите видео онлайн

Отметим, в социальных сетях Михаила Грицкана начали сравнивать с Артемом Пивоваровым, который тоже неоднократно удивлял публику опасными трюками. Например, на Atlas Festival 2025 в Киеве Пивоваров начал выступление с прыжка с крыши на сцену.

Кто такой Михаил Грицкан?

Михаил Грицкан – украинский певец, композитор и продюсер. Его больше всего знают за исполнение эстрадных и лирических песен. Артист активно гастролирует в Украине и за рубежом.

Грицкан родился в Черновицкой области, учился в Черновцах в университете по специальности "Музыкальное искусство". С 2006 года он начал выступать на профессиональной сцене, а его репертуар сейчас составляет более 350 песен в разных стилях.

Михаил Грицкан является заслуженным артистом Украины. Во время войны он также получил награду от Валерия Залужного "За содействие армии".