Полетал под куполом цирка: Михаил Грицкан поразил экстремальным трюком во Львове
- Михаил Грицкан выполнил экстремальный трюк во время концерта во Львове, поднявшись под купол цирка без страховки.
Украинский артист Михаил Грицкан выступил с юбилейным концертом во Львове по случаю своего 60-летия. Мероприятие наделало шума в социальных сетях из-за эффектного номера.
Михаил Грицкан поделился видео с концерта на своей на своей странице в Тиктоке. Он показал, какой экстремальный трюк подготовил для поклонников.
На концерте Михаила Грицкана выступали воздушные гимнасты – артисты Львовского цирка. Но не только они удивили публику особыми номерами.
В определенный момент с потолка спустилась специальная подвесная конструкция. Две танцовщицы придержали механизм, пока Михаил Грицкан сел на него и просто во время исполнения хита "Таририм" поднялся под купол цирка. Он смело продолжал петь песню без всякой страховки.
Это был вечер искренних эмоций, неожиданных сюрпризов, любимых хитов и новых премьер,
– поделился Михаил Грицкан.
Михаил Грицкан полетал под куполом цирка: смотрите видео онлайн
Отметим, в социальных сетях Михаила Грицкана начали сравнивать с Артемом Пивоваровым, который тоже неоднократно удивлял публику опасными трюками. Например, на Atlas Festival 2025 в Киеве Пивоваров начал выступление с прыжка с крыши на сцену.
Кто такой Михаил Грицкан?
Михаил Грицкан – украинский певец, композитор и продюсер. Его больше всего знают за исполнение эстрадных и лирических песен. Артист активно гастролирует в Украине и за рубежом.
Грицкан родился в Черновицкой области, учился в Черновцах в университете по специальности "Музыкальное искусство". С 2006 года он начал выступать на профессиональной сцене, а его репертуар сейчас составляет более 350 песен в разных стилях.
Михаил Грицкан является заслуженным артистом Украины. Во время войны он также получил награду от Валерия Залужного "За содействие армии".