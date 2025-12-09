Я уже поняла, – вдова Михаила Клименко увидела особый знак перед смертью мужа

Сегодня, 9 декабря, в Национальной филармонии в Киеве прощались с фронтменом группы ADAM – Михаилом Клименко. Мужчина несколько месяцев боролся со страшным недугом – туберкулезным менингитом, однако болезнь оказалась сильнее.

Александра Норова, жена Михаила, у гроба мужа произнесла речь, не сдерживая слез. Она рассказала о последнем дне жизни певца и особый знак, который сообщил ее, что скоро любимый покинет этот мир, передает 24 Канал со ссылкой на ТСН.

Михаил умер утром 7 декабря, и еще вечером, 6 декабря, Александра приехала к мужу в больницу. Она вспомнила, каким был последний день жизни любимого.

Женщина много его целовала, делала массаж, а еще сильно прижималась к мужу. Александра надеялась, что Михаил сейчас в сказке и в какой-то момент откроет глаза и посмотрит на нее.

Но чуда не произошло. Артистка поехала домой, где увидела особого гостя – солнышко – "Мишина душа дала знак, что уходит".

Но приехала домой и маленькая божья коровка летает возле меня. Я уже поняла, что это был Миша, даже говорила с ней. А потом на следующий день приехала, когда узнала о смерти Миши, а божьей коровки нет,

– вспомнила со слезами Норова.

На прощании с Михаилом у входа в помещение расставили мольберты и плакаты, на которых напечатали строки из песен группы ADAM, пишет OBOZ.UA.

Что известно о болезни Михаила Клименко?