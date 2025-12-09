Я вже зрозуміла, – вдова Михайла Клименка побачила особливий знак перед смертю чоловіка

Сьогодні, 9 грудня, у Національній філармонії в Києві прощались з фронтменом гурту ADAM – Михайлом Клименком. Чоловік декілька місяців боровся зі страшною недугою – туберкульозним менінгітом, однак хвороба виявилась сильнішою.

Олександра Норова, дружина Михайла, біля труни чоловіка виголосила промову, не стримуючи сліз. Вона розповіла про останній день життя співака та особливий знак, який сповістив її, що скоро коханий покине цей світ, передає 24 Канал із посиланням на ТСН.

До теми Я так молилася, кричала, – дружина Михайла Клименка довела до сліз промовою на його похороні

Михайло помер вранці 7 грудня, та ще ввечері, 6 грудня, Олександра приїхала до чоловіка в лікарню. Вона пригадала, яким був останній день життя коханого.

Жінка багато його цілувала, робила масаж, а ще сильно тулилась до чоловіка. Олександра сподівалась, що Михайло зараз у казці та в якусь мить розплющить очі й погляне на неї.

Та дива не сталось. Артистка поїхала додому, де побачила особливого гостя – сонечко – "Мішина душа дала знак, що йде".

Але приїхала додому й маленька божа корівка літає біля мене. Я вже зрозуміла, що це був Міша, навіть говорила з нею. А потім наступного дня приїхала, коли дізналася про смерть Міші, а божої корівки немає,

– пригадала зі сльозами Норова.

На прощанні з Михайлом біля входу у приміщення розставили мольберти й плакати, на яких надрукували рядки з пісень гурту ADAM, пише OBOZ.UA.

Що відомо про хворобу Михайла Клименка?