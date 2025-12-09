І кохана співака виголосила щемливу промову про чоловіка. Пише 24 Канал з посиланням на видання ТСН.

До теми Я дякую Богу за це кохання, – дружина Михайла Клименка розчулила зверненням до нього

Олександра Норова подякувала Михайлу за любов, підтримку, музику та їхніх дітей.

Дуже важко мені казати, але в серці величезний біль і в душі пустота. Я впевнена на 100 відсотків, що прожила майже 18 років з Мішею в неземному коханні… Я тебе дуже люблю і буду любити все своє життя. Ти назавжди у моєму серці залишишся. Я так молилася, кричала, але, мабуть, у Бога свої плани на всіх нас,

– зі сльозами на очах промовила Саша.

Вас також може зацікавити Вони називали свої стосунки благословенням: історія кохання Клименка та Норової з гурту ADAM

Вона також пригадала, як "Мішина душа дала знак, що йде" – ввечері перед тим, як наступного ранку серце Клименка зупинилося.

Я приїхала додому і побачила божу корівку, така маленька і літає біля мене. І тоді я зрозуміла, що це Міша. Навіть з нею говорила. А потім на наступний день приїхала, вже після того, як знала, що Міша помер, а її вже немає,

– поділилася вдова музиканта.

Зауважимо, що напередодні Олександра також присвятила чоловікові допис в інстаграмі.

Що відомо про смерть Михайла Клименка?