І кохана співака виголосила щемливу промову про чоловіка. Пише 24 Канал з посиланням на видання ТСН.
Олександра Норова подякувала Михайлу за любов, підтримку, музику та їхніх дітей.
Дуже важко мені казати, але в серці величезний біль і в душі пустота. Я впевнена на 100 відсотків, що прожила майже 18 років з Мішею в неземному коханні… Я тебе дуже люблю і буду любити все своє життя. Ти назавжди у моєму серці залишишся. Я так молилася, кричала, але, мабуть, у Бога свої плани на всіх нас,
– зі сльозами на очах промовила Саша.
Вона також пригадала, як "Мішина душа дала знак, що йде" – ввечері перед тим, як наступного ранку серце Клименка зупинилося.
Я приїхала додому і побачила божу корівку, така маленька і літає біля мене. І тоді я зрозуміла, що це Міша. Навіть з нею говорила. А потім на наступний день приїхала, вже після того, як знала, що Міша помер, а її вже немає,
– поділилася вдова музиканта.
Зауважимо, що напередодні Олександра також присвятила чоловікові допис в інстаграмі.
Що відомо про смерть Михайла Клименка?
- Фронтмен гурту ADAM декілька місяців боровся з туберкульозним менінгітом.
- 19 листопада стало відомо, що він впав у кому, а 7 грудня Михайло помер.
- Тіло музиканта поховають у Луб'янці. Сам Клименко народився та виріс у Гостомелі, проте після початку повномасштабного вторгнення родина співака переїхала до Луб'янки, яка стала для них новим домом.