Близкие Михаила Клименко из группы ADAM обратились к фанам после прощания

В Киеве 9 декабря попрощались с Михаилом Клименко – певцом, музыкантом, лидером группы ADAM. После похорон близкие Михаила Клименко призвали поддержать его семью.

После прощания с Михаилом Клименко на странице группы ADAM опубликовали сообщение, созданное по просьбе друзей и коллег. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм группы.

Сегодня мы попрощались с Мишей... навсегда... Провели его под бесконечные овации, на которые заслуживает настоящий артист,

– написали на странице.

Родные и друзья обратились к фанам с призывом поддержать семью Михаила Клименко, которая потеряла любимого мужа, отца и единственного кормильца. Это стало бы лучшей благодарностью артисту – донат на банк.

"Миша всегда выступал на благотворительных концертах. Он дарил нам музыку и тепло просто так, потому что умел отдавать. И теперь наше время отблагодарить", – добавили близкие музыканта.

Каждый донат сравнивают с билетом на концерт Михаила. Сумма, которую удастся собрать, не просто поддержит семью артиста, но и поможет его детям иметь достойное образование и светлое будущее.



Семья Михаила Клименко / Фото из инстаграма группы

Отметим, после смерти Михаила Клименко другие музыканты почтили его память на своих концертах. В частности, певец IVAN LIULENOV спел хит "Медленно" под гитару, о чем сообщил на своей инстаграм-странице.

Умер Михаил Клименко из группы ADAM