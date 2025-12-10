Близькі Михайла Клименка з гурту ADAM звернулись до фанів після прощання

У Києві 9 грудня попрощалися з Михайлом Клименком – співаком, музикантом, лідером гурту ADAM. Після поховання близькі Михайла Клименка закликали підтримати його сім'ю.

Після прощання з Михайлом Клименком на сторінці гурту ADAM опублікували допис, створений на прохання друзів та колег. Про це пише 24 Канал з посиланням на інстаграм групи.

Важливо Чекала на сина 10 років: мама Михайла Клименка розчулила промовою на прощанні з ним

Сьогодні ми попрощалися з Мішею… назавжди… Провели його під нескінченні овації, на які заслуговує справжній артист,

– написали на сторінці.

Рідні та друзі звернулися до фанів із закликом підтримати родину Михайла Клименка, яка втратила коханого чоловіка, батька та єдиного годувальника. Це стало б найкращою подякою артисту – донат на банку.

"Міша завжди виступав на благодійних концертах. Він дарував нам музику й тепло просто так, бо вмів віддавати. І тепер наш час віддячити", – додали близькі музиканта.

Кожен донат порівнюють з квитком на концерт Михайла. Сума, яку вдасться зібрати, не просто підтримає сім'ю артиста, але й допоможе його дітям мати гідну освіту та світле майбутнє.



Сім'я Михайла Клименка / Фото з інстаграму гурту

Зазначимо, після смерті Михайла Клименка інші музиканти вшанували його пам'ять на своїх концертах. Зокрема, співак IVAN LIULENOV заспівав хіт "Повільно" під гітару, про що повідомив на своїй інстаграм-сторінці.

Помер Михайло Клименко з гурту ADAM