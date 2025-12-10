Близькі Михайла Клименка з гурту ADAM звернулись до фанів після прощання
- 9 грудня у Києві попрощалися з Михайлом Клименком, лідером гурту ADAM, який помер від туберкульозного менінгіту.
- Близькі звернулися до фанів з проханням підтримати родину Клименка, що втратила єдиного годувальника.
У Києві 9 грудня попрощалися з Михайлом Клименком – співаком, музикантом, лідером гурту ADAM. Після поховання близькі Михайла Клименка закликали підтримати його сім'ю.
Після прощання з Михайлом Клименком на сторінці гурту ADAM опублікували допис, створений на прохання друзів та колег. Про це пише 24 Канал з посиланням на інстаграм групи.
Сьогодні ми попрощалися з Мішею… назавжди… Провели його під нескінченні овації, на які заслуговує справжній артист,
– написали на сторінці.
Рідні та друзі звернулися до фанів із закликом підтримати родину Михайла Клименка, яка втратила коханого чоловіка, батька та єдиного годувальника. Це стало б найкращою подякою артисту – донат на банку.
"Міша завжди виступав на благодійних концертах. Він дарував нам музику й тепло просто так, бо вмів віддавати. І тепер наш час віддячити", – додали близькі музиканта.
Кожен донат порівнюють з квитком на концерт Михайла. Сума, яку вдасться зібрати, не просто підтримає сім'ю артиста, але й допоможе його дітям мати гідну освіту та світле майбутнє.
Сім'я Михайла Клименка / Фото з інстаграму гурту
Зазначимо, після смерті Михайла Клименка інші музиканти вшанували його пам'ять на своїх концертах. Зокрема, співак IVAN LIULENOV заспівав хіт "Повільно" під гітару, про що повідомив на своїй інстаграм-сторінці.
Помер Михайло Клименко з гурту ADAM
- Михайло Клименко захворів на туберкульозний менінгіт і боровся з недугою близько двох місяців. 19 листопада стало відомо, що музикант перебуває у комі.
- 7 грудня Михайло Клименко помер. У нього залишилась дружина Олександра Норова та двоє дітей – 15-річний син Марк та 10-річна донька Ніл.
- 9 грудня з Михайлом Клименком попрощалися у Києві. Церемонія відбулась у Національній філармонії України.