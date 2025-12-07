Они называли свои отношения благословением: история любви Клименко и Норовой из группы ADAM

7 декабря стало известно о смерти известного украинского певца Михаила Клименко. В 38 лет у него остановилось сердце после месяцев борьбы с тяжелой болезнью – туберкулезным менингитом.

В это сложное время рядом с ним была любимая Александра Норова. Жену Михаил называл своей музой и большинство романтических песен написал именно об их отношениях. Михаил и Саша вместе были участниками группы ADAM и воспитывали сына с дочерью. Какой была история их любви – читайте далее в материале 24 Канала.

Будущие супруги познакомились в эстрадно-цирковом колледже, где они учились. Александра была однокурсницей сестры Михаила.

Они какое-то время просто общались, но через годы стали парой. Саша и Михаил встречались около года, после чего мужчина сделал предложение любимой. Клименко сделал предложение Норовой в День влюбленных. Уже через год у них родился сын Марк, который, кстати, недавно отметил свой 15 день рождения.

Впоследствии Александра родила дочь Нил. В январе 2026 года ей исполнится 11 лет.

Дети посещают различные кружки, дома у нас много музыкальных инструментов, мы часто играем вместе, но в музыкальную школу они не ходят. Мы хотим, чтобы они выбрали сами свое будущее, ведь профессия артиста или музыканта только на первый взгляд кажется легкой, она требует очень много труда и времени. Дети видят, как мы работаем, и если им это будет по душе, мы их во всем поддержим,

– рассказывали участники группы ADAM в интервью ТыКиев.

Михаил и Александра в интервью на ютуб-канале Sidorova PRO говорили, что считают их отношения благословением, и активно над ними работали. Клименко признался, что откровением об их любви с женой является его песня "Дещо інше".

Це не любов, це дещо інше, коли ти плачеш, мила, мокрі мої крила. Це не любов, це дещо більше – те, що притримав Бог тільки для нас обох,

– звучит в этой композиции.

Супруги не скрывали, что иногда у них бывают ссоры и кризисные моменты, однако решать недоразумения они старались с помощью диалога. Клименко ценил в любимой ее жизнерадостность и отмечал в интервью на ютуб-канале Алины Доротюк, что Саша в любых ситуациях была на его стороне, что очень важно для крепкого брака.

Несмотря на все испытания, Михаил и Александра оставались друг для друга опорой. В период лечения женщина все время поддерживала любимого и когда артист попал в кому также была рядом, молилась за мужа и призвала всех участвовать в молитве.

Сегодня их история любви продолжает жить в песнях группы ADAM, которые Клименко вместе с любимой создавал с особым теплом.