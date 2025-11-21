Норова обратилась к любимому в день рождения их сына Марка. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ее инстаграм-страницу.
Вчера, 20 ноября, сыну Саши Норовой и Михаила Клименко, Марку, исполнилось 15 лет. Певица опубликовала совместное фото с сыном, на котором нежно обнимает его.
Мишенька, у нашего Марка сегодня день рождения. 15 лет. Мы загадали желание только одно. Ты нам нужен,
– написала Норова.
Саша Норова обратилась к мужу / Скриншот из инстаграма певицы
Она также в очередной раз попросила молиться на мужа.
Жена Михаила Клименко попросила молиться за него / Скриншот из инстаграма Норовой
Напомним, что Норова и Клименко воспитывают двоих детей. В интервью ТыКиев артисты делились, что они одарены музыкально и эстетически. В то же время Саша и Михаил хотят, чтобы дети сами выбрали свою профессию.
Дети посещают различные кружки, дома у нас много музыкальных инструментов, мы часто играем вместе, но в музыкальную школу они не ходят. Мы хотим, чтобы они выбрали сами свое будущее, ведь профессия артиста или музыканта только на первый взгляд кажется легкой, она требует очень много труда и времени. Дети видят, как мы работаем, и если им это будет по душе, мы их во всем поддержим,
– говорили участники группы ADAM.
Что известно о состоянии здоровья Михаила Клименко?
19 ноября стало известно, что Михаил Клименко находится в коме. Уже два месяца певец борется туберкулезным менингитом. Один день лечения стоит 25 тысяч гривен, поэтому его близкие попросили по возможности присоединиться к сбору.
PARFENIUK (Илья Парфенюк) рассказал, что 13 октября, за месяц до дня рождения, Клименко поздравил его и отправил видео. Певец заметил, что коллега лежит на больничной койке.
Во время разговора PARFENIUK узнал, что Михаил заболел туберкулезом: "У него были проблемы со спиной. Он лечился очень долго, и на фоне препаратов у него возникла болезнь под названием туберкулез".