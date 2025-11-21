Норова звернулась до коханого у день народження їхнього сина Марка. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на її інстаграм-сторінку.

Не пропустіть Виконавець хіта "Танцюй зі мною, повільно" у комі: як Міша Клименко захворів на туберкульоз

Учора, 20 листопада, сину Саші Норової та Михайла Клименка, Марку, виповнилось 15 років. Співачка опублікувала спільне фото з сином, на якому ніжно обіймає його.

Мішенька, в нашого Марка сьогодні день народження. 15 років. Ми загадали бажання тільки одне. Ти нам потрібен,

– написала Норова.

Саша Норова звернулась до чоловіка / Скриншот з інстаграму співачки

Вона також вкотре попросила молитися на чоловіка.

Дружина Михайла Клименка попросила молитись за нього / Скриншот з інстаграму Норової

Нагадаємо, що Норова та Клименко виховують двох дітей. В інтерв'ю ТиКиїв артисти ділились, що вони обдаровані музично та естетично. Водночас Саша і Михайло хочуть, аби діти самі обрали свою професію.

Діти відвідують різні гуртки, вдома в нас багато музичних інструментів, ми часто граємо разом, але в музичну школу вони не ходять. Ми хочемо, щоб вони обрали самі своє майбутнє, адже професія артиста чи музиканта лише на перший погляд здається легкою, вона вимагає дуже багато праці та часу. Діти бачать, як ми працюємо, і якщо їм це буде до душі, ми їх у всьому підтримаємо,

– говорили учасники гурту ADAM.

Що відомо про стан здоров'я Михайла Клименка?