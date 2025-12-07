Вони називали свої стосунки благословенням: історія кохання Клименка та Норової з гурту ADAM

7 грудня стало відомо про смерть відомого українського співака Михайла Клименка. В 38 років у нього зупинилося серце після місяців боротьби з важкою хворобою – туберкульозним менінгітом.

У цей складний час поруч з ним була кохана Олександра Норова. Дружину Михайло називав своєю музою і більшість романтичних пісень написав саме про їхні стосунки. Михайло та Саша разом були учасниками гурту ADAM й виховували сина з донькою. Якою була історія їхнього кохання – читайте далі в матеріалі 24 Каналу.

До теми Їх знають мільйони: хіти гурту ADAM, що назавжди збережуть пам'ять про Михайла Клименка

Майбутнє подружжя познайомилося в естрадно-цирковому коледжі, де вони навчалися. Олександра була однокурсницею сестри Михайла.

Михайло Клименко та Олександра Норова / Скриншот з відео у ютубі

Вони якийсь час просто спілкувалися, та через роки стали парою. Саша і Михайло зустрічалися близько року, після чого чоловік освідчився коханій. Клименко зробив пропозицію Норовій у День закоханих. Вже через рік у них народився син Марк, який, до речі, нещодавно відзначив свій 15 день народження.

Згодом Олександра народила донечку Ніл. У січні 2026 їй виповниться 11 років.

Діти відвідують різні гуртки, вдома в нас багато музичних інструментів, ми часто граємо разом, але в музичну школу вони не ходять. Ми хочемо, щоб вони обрали самі своє майбутнє, адже професія артиста чи музиканта лише на перший погляд здається легкою, вона вимагає дуже багато праці та часу. Діти бачать, як ми працюємо, і якщо їм це буде до душі, ми їх у всьому підтримаємо,

– розповідали учасники гурту ADAM в інтерв'ю ТиКиїв.

Михайло та Олександра в інтерв'ю на ютуб-каналі Sidorova PRO казали, що вважають їхні стосунки благословенням, та активно над ними працювали. Клименко зізнався, що одкровенням про їхнє кохання з дружиною є його пісня "Дещо інше".

Це не любов, це дещо інше, коли ти плачеш, мила, мокрі мої крила. Це не любов, це дещо більше – те, що притримав Бог тільки для нас обох,

– звучить у композиції.

ADAM – "Дещо інше": дивіться відео онлайн

Подружжя не приховувало, що іноді в них бувають сварки й кризові моменти, проте вирішувати непорозуміння вони старалися за допомогою діалогу. Клименко цінував у коханій її життєрадісність та зазначав в інтерв'ю на ютуб-каналі Аліни Доротюк, що Саша у будь-яких ситуаціях була на його боці, що дуже важливо для міцного шлюбу.

Інтерв'ю з учасниками гурту ADAM: дивіться відео онлайн

Попри всі випробування, Михайло та Олександра залишалися одне для одного опорою. У період лікування жінка весь час підтримувала коханого і коли артист потрапив у кому також була поруч, молилася за чоловіка та закликала всіх долучатися до молитви.

Сьогодні їхня історія кохання продовжує жити в піснях гурту ADAM, які Клименко разом з коханою створював з особливим теплом.