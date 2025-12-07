Умер фронтмен группы ADAM: где и когда состоится прощание с Михаилом Клименко

7 декабря умер фронтмен группы ADAM Михаил Клименко. Он в течение нескольких месяцев боролся с тяжелым заболеванием, но сердце музыканта остановилось.

Его жена Александра поделилась, где состоится прощание и похороны певца. Пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу группы ADAM.

Родные, близкие и поклонники смогут попрощаться с Михаилом Клименко во вторник, 9 декабря, в 10:00 в Национальной филармонии Украины.

Служба в церкви и прощание на кладбище запланированы на 13:00 в селе Лубянка.

Жена артиста попросила всех приносить только живые цветы.

Что известно о смерти Михаила Клименко?