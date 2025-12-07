Помер фронтмен гурту ADAM: де та коли відбудеться прощання з Михайлом Клименком

7 грудня помер фронтмен гурту ADAM Михайло Клименко. Він впродовж декількох місяців боровся із тяжким захворюванням, та серце музиканта зупинилося.

Його дружина Олександра поділилася, де відбудеться прощання та похорон співака. Пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку гурту ADAM.

Вас також може зацікавити Вони називали свої стосунки благословенням: історія кохання Клименка та Норової з гурту ADAM

Рідні, близькі та шанувальники зможуть попрощатися з Михайлом Клименком у вівторок, 9 грудня, о 10:00 в Національній філармонії України.

Служба в церкві та прощання на кладовищі заплановані на 13:00 в селі Луб'янка.

Дружина артиста попросила всіх приносити лише живі квіти.

Що відомо про смерть Михайла Клименка?