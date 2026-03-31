После продолжительной болезни умер Михаил Мацялко – основатель группы "Соколы"
Народный артист Украины и основатель группы "Соколы" Михаил Мацялко умер 30 марта. Певцу было 79 лет.
О потере сообщили на странице Управления культуры и развития туризма Дрогобычского городского совета.
Причиной смерти Михаила Мацялко стала болезнь, с которой он боролся длительное время. Деталей не рассекречивают.
Светлая память о Михаиле Мацялко навсегда останется в сердцах родных, друзей, коллег и всех поклонников украинской музыки. Его творчество и весомый вклад в развитие национальной культуры будут жить в поколениях,
– добавляют в заметке.
Журналист Михаил Маслий сообщил, что Михаил Мацялко умер в канадском Торонто в кругу семьи. По его словам, тело артиста кремируют и похоронят во Львове на Лычаковском кладбище.
Что известно о Михаиле Мацялко?
- Михаил Мацялко родился 24 октября 1946 года в селе Батятичи Львовской области. Получил высшее образование в Дрогобычском педагогическом институте имени Ивана Франко (сейчас – университет).
- В 1990 году Михаил Мацялко стал основателем и художественным руководителем группы "Соколы". Вместе с ним работал его брат Иван Мацялко и жена – певица и композитор Мария Шалайкевич.
- Музыкальные произведения группы "Соколы" ежедневно звучали на львовском радио и телевидении и получали положительные отзывы от украинских и международных изданий. В репертуаре коллектива были песни Украинской повстанческой армии, Украинских сечевых стрельцов, а также украинские народные и авторские песни.
- Ансамбль из Дрогобыча стал известным в Украине и во всем мире. Украинская песня популяризировалась в США, Канаде, Великобритании, Аргентине и других странах.
- В 1995 году Михаил Мацялко стал заслуженным, а в 2002 – народным артистом Украины.