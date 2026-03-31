После продолжительной болезни умер Михаил Мацялко – основатель группы "Соколы"

Народный артист Украины и основатель группы "Соколы" Михаил Мацялко умер 30 марта. Певцу было 79 лет.

О потере сообщили на странице Управления культуры и развития туризма Дрогобычского городского совета.

Причиной смерти Михаила Мацялко стала болезнь, с которой он боролся длительное время. Деталей не рассекречивают.

Светлая память о Михаиле Мацялко навсегда останется в сердцах родных, друзей, коллег и всех поклонников украинской музыки. Его творчество и весомый вклад в развитие национальной культуры будут жить в поколениях,

– добавляют в заметке.

Журналист Михаил Маслий сообщил, что Михаил Мацялко умер в канадском Торонто в кругу семьи. По его словам, тело артиста кремируют и похоронят во Львове на Лычаковском кладбище.

Что известно о Михаиле Мацялко?