Известный украинский актер впервые стал отцом: щемящее фото с малышом

Украинский актер и участник театрально-музыкальной группы Schmalgauzen, Михаил Матюхин, стал отцом. Вместе с женой Оксаной они сообщили радостную новость.

Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм страницу жены Михаила.

Советуем Украинский оператор, снявший клип для Томми Кэша, прокомментировал сотрудничество с россиянами

Михаил Матюхин впервые стал отцом: подробности

Михаил Матюхин и его жена Оксана стали родителями маленькой девочки. Это большое счастье для супругов, и хотя они уже наслаждаются отцовством, пока что решили оставить имя новорожденной дочери в тайне, сохраняя интригу для своих поклонников и прессы.

Жена Михаила поделилась этой замечательной новостью через свой инстаграм. Она опубликовала первое фото с их малышкой, которое вызвало настоящий фурор среди подписчиков. На изображении видно только нежную ручку новорожденной, которую с большой любовью держат счастливые родители.

20:20 легкая любовь и мирный крик,

– написала Оксана.

Кстати, недавно актриса Анна Кошмал, известная по роли в популярном сериале "Сваты", во второй раз стала мамой. У звезды родилась дочь, которую она и ее муж решили назвать Софией.