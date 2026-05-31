Мика Ньютон вернулась в Украину и впервые за 14 лет выступила в Киеве

Певица Мика Ньютон впервые за долгое время вернулась в Украину. Она выступила с концертом и не сдержала эмоций.

Мика Ньютон вышла на сцену фестиваля "Поколение", состоявшегося в Киеве.

Это было первое выступление Мики Ньютон в Киеве за последние 14 лет. Ведь длительное время артистка живет в США. Певица исполнила свои самые известные песни. В частности, спела трек Angel, с которым представляла Украину на Евровидении-2011.

Также Мика Ньютон перевела свои русскоязычные хиты на украинский и спела их для киевлян. Певица призналась, что для нее это эмоциональное событие.

Киев, я для вас не пела более 13 лет. И сейчас волнуюсь больше, чем когда пела Angel на Евровидении. Вы для меня очень важны. Я говорила, плакать не буду, но что же такое... Но я скучала по вам!

– поделилась Мика Ньютон со слезами на глазах.

На концерте были и забавные моменты. Один из поклонников предложил артистке выйти за него замуж. Певица пошутила в ответ.

"Да уже вышла. Хорошо, что Крис (муж Мики Ньютон, – 24 Канал) украинский не понимает. Вот было бы мне сейчас. Уже в отель не вернулась бы", – сказала Мика Ньютон.

Что известно о Мике Ньютон?

Настоящее имя звезды – Оксана Грицай. Она родилась в Ивано-Франковской области и с раннего возраста начала заниматься музыкой.

В 2002 году певица одержала победу на фестивале "Черноморские игры". С тех пор началась ее карьера.

Мика Ньютон сотрудничала с Юрием Фалесой, представила Украину на Евровидении. И в 2011 году переехала в США. В 2019 году артистке диагностировали рак. Певице удалось преодолеть болезнь.