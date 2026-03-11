Голливудского актера Микки Рурка выгнали из дома в Лос-Анджелесе

Американский актер Микки Рурк официально потерял свой арендованный дом в Лос-Анджелесе. Бывшая резиденция мужчины, расположенная на Дрексел-авеню, вернулась под контроль арендодателя, Эрика Т. Голди.

Об этом говорится в судебных документах, которые издание Page Six получило во вторник.

Решение вынесли в понедельник в Высшем суде округа Лос-Анджелес заочно, поэтому, вероятно, Микки Рурк не явился в суде для защиты своих интересов или не ответил на иск до срока, установленного судом.

В декабре в суд было подано требование, чтобы актер освободил дом в течение трех дней или оплатил 59 100 долларов арендной платы. В январе Рурка заметили тогда, когда он выносил вещи из квартиры, а на следующий день на подъездной дороге появился грузовик U-Haul. Тогда Page Six стало известно, что знаменитость остановился в фешенебельном отеле в Западном Голливуде (штат Калифорния), где цены за номера стартуют от 550 долларов за ночь.

Тем временем Лия-Джоэль Джонс запустила сбор на GoFundMe от имени Рурка на 100 000 долларов, чтобы избежать выселения. Однако актер решительно отрицал свою причастность к сбору средств.

Если бы мне нужны были деньги, я бы не просил ни о какой чертовой благотворительности. Я бы лучше засунул себе пистолет в задницу и нажал на курок... Моя жизнь очень проста, я бы не обращался к внешним источникам таким образом,

– сказал он.

В январе менеджер Микки, Кимберли Хайнс, рассказала TMZ, что несмотря на большое количество предложений по работе, актер хочет получать гонорары уровня звезды первой величины и не будет работать меньше чем за 200 000 долларов в день.

Кто такой Микки Рурк?