Голливудского актера Микки Рурка выгнали из дома в Лос-Анджелесе
- Мики Рурк потерял арендованный дом в Лос-Анджелесе после судебного решения, которое вернуло резиденцию арендодателю.
- Несмотря на запуск сбора средств на GoFundMe, Рурк отрицает свою причастность к этому и заявил, что не обращался бы к благотворительности.
Американский актер Микки Рурк официально потерял свой арендованный дом в Лос-Анджелесе. Бывшая резиденция мужчины, расположенная на Дрексел-авеню, вернулась под контроль арендодателя, Эрика Т. Голди.
Об этом говорится в судебных документах, которые издание Page Six получило во вторник.
Не пропустите Певица была дома: на дом Рианны в Беверли-Хиллз напали, – СМИ
Решение вынесли в понедельник в Высшем суде округа Лос-Анджелес заочно, поэтому, вероятно, Микки Рурк не явился в суде для защиты своих интересов или не ответил на иск до срока, установленного судом.
В декабре в суд было подано требование, чтобы актер освободил дом в течение трех дней или оплатил 59 100 долларов арендной платы. В январе Рурка заметили тогда, когда он выносил вещи из квартиры, а на следующий день на подъездной дороге появился грузовик U-Haul. Тогда Page Six стало известно, что знаменитость остановился в фешенебельном отеле в Западном Голливуде (штат Калифорния), где цены за номера стартуют от 550 долларов за ночь.
Тем временем Лия-Джоэль Джонс запустила сбор на GoFundMe от имени Рурка на 100 000 долларов, чтобы избежать выселения. Однако актер решительно отрицал свою причастность к сбору средств.
Если бы мне нужны были деньги, я бы не просил ни о какой чертовой благотворительности. Я бы лучше засунул себе пистолет в задницу и нажал на курок... Моя жизнь очень проста, я бы не обращался к внешним источникам таким образом,
– сказал он.
В январе менеджер Микки, Кимберли Хайнс, рассказала TMZ, что несмотря на большое количество предложений по работе, актер хочет получать гонорары уровня звезды первой величины и не будет работать меньше чем за 200 000 долларов в день.
Кто такой Микки Рурк?
Микки Рурк родился в семье ирландских католиков. В свое время он проводил много времени на улице, из-за чего общался с наркодилерами, проститутками и сутенерами, а также занимался боксом.
Рурк решил стать актером после участия в спектакле. В 1975 году он занял у сестры деньги, поехал в Нью-Йорк и записался в актерскую студию.
В 1978 году актер переехал в Лос-Анджелес. Микки снялся в таких фильмах: "Дело пары Раутов", "Бойцовская рыбка", "Девять с половиной недель" и других.
В 90-х годах актер потерял популярность. Он начал выпивать и употреблять наркотики, а также попадал в различные скандалы. Впоследствии получил главную роль в драме 2008 года "Рестлер", за которую ему вручили премию "Золотой глобус". Также Рурк был номинирован на Оскар, но он не получил награду.