Актриса Мила Сивацкая впервые подтвердила, что вышла замуж

Актриса и бизнесвумен Мила Сивацкая еще несколько месяцев назад намекнула о новом статусе в личной жизни. Теперь звезда официально подтвердила, что вышла замуж.

Мила Сивацкая опубликовала видео, в котором уточнила, что оформила отношения с мужем. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на ее инстаграм-страницу.

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В новом видео актриса рассказывает о своих достижениях и планах на будущее. Мила показала кольцо и призналась, что замужем.

Я сделала каре, я планирую много путешествовать, и я вышла замуж. И как все это дело не зафиксировать новой сумочкой?

– поделилась в ролике актриса.

В октябре актриса уже намекала на замужество. Тогда она поделилась, что Мила Сивацкая – теперь ее псевдоним, чем дала понять, что сменила фамилию.

Чем известна Мила Сивацкая

Актрису знают за роли в сериалах "Нити судьбы", "Казаки. Абсолютно лживая история", "Гранд" и другие. Во время полномасштабной войны она живет на две страны – в Украине и Испании. Сейчас Мила Сивацкая занимается бизнесом: она открыла магазин с косметическими средствами.

Мила Сивацкая мало делится личным. Известно, что она находится в отношениях около 5 лет. Избранник Сергей сделал ей предложение в новогоднюю ночь.