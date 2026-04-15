Лидер группы The ВЙО, который исчез со сцены, раскрыл, чем он сейчас занимается

С началом полномасштабного вторжения фронтмен группы The ВЙО Мирослав Кувалдин присоединился к рядам ВСУ, поэтому деятельность коллектива временно поставили на паузу.

В свежем интервью для blik.ua певец рассказал о своей военной службе и помощи военным.

Кувалдин присоединился к инициативе "Культурный десант" – подразделения, занимающегося морально-психологической поддержкой бойцов. Вместе с коллегами он работает непосредственно вблизи линии боевого соприкосновения, выступая перед военными и помогая им эмоционально разгрузиться. Музыкант входит в состав одной из мобильных групп, которых сейчас шесть.

В нашем составе сейчас пятеро участников: бас или контрабас, труба, гитара, саксофон плюс есть одна гражданская девушка – она играет на фортепиано и поет. Нам не нужно много времени и места – мы быстренько раскладываемся и погнали. Выступаем и по домам, и по подвалам с блиндажами,

– поделился Кувалдин.

Он пояснил, что концерты у них простые и понятные, а песни – о самих военных.

Нас воспринимают как собратьев. Форма доступная – шансон. Тема песен понятна военнослужащим, потому что мы поем о них. Думаю, многие из побратимов себя узнают в героях песен,

– отметил Мирослав.

Мирослав Кувалдин / Фото "Украинское радио"

