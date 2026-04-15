Лидер группы The ВЙО, который исчез со сцены, раскрыл, чем он сейчас занимается
- Мирослав Кувалдин, лидер группы The ВЙО, присоединился к ВСУ с началом войны и теперь является частью "Культурного десанта" для поддержки военных.
- Он возглавляет мобильную группу, которая выступает для военных, помогая им эмоционально, и поет песни, которые отражают жизнь бойцов.
С началом полномасштабного вторжения фронтмен группы The ВЙО Мирослав Кувалдин присоединился к рядам ВСУ, поэтому деятельность коллектива временно поставили на паузу.
В свежем интервью для blik.ua певец рассказал о своей военной службе и помощи военным.
Кувалдин присоединился к инициативе "Культурный десант" – подразделения, занимающегося морально-психологической поддержкой бойцов. Вместе с коллегами он работает непосредственно вблизи линии боевого соприкосновения, выступая перед военными и помогая им эмоционально разгрузиться. Музыкант входит в состав одной из мобильных групп, которых сейчас шесть.
В нашем составе сейчас пятеро участников: бас или контрабас, труба, гитара, саксофон плюс есть одна гражданская девушка – она играет на фортепиано и поет. Нам не нужно много времени и места – мы быстренько раскладываемся и погнали. Выступаем и по домам, и по подвалам с блиндажами,
– поделился Кувалдин.
Он пояснил, что концерты у них простые и понятные, а песни – о самих военных.
Нас воспринимают как собратьев. Форма доступная – шансон. Тема песен понятна военнослужащим, потому что мы поем о них. Думаю, многие из побратимов себя узнают в героях песен,
– отметил Мирослав.
Что известно о службе Мирослава Кувалдина?
- В интервью для проекта "Наедине" от ТСН музыкант рассказывал, что сначала служил в составе 101-й бригады, в 69-м батальоне. Он выполнял обязанности делопроизводителя. Это продолжалось до 1 мая 2023 года.
- Впоследствии Мирослав присоединился к "Культурному десанту" – экспериментальному подразделению в ВСУ, в которое входят люди творческих профессий: музыканты, режиссеры, журналисты, педагоги и пиарщики.
- Позже Кувалдин возглавил одну из мобильных групп, которая работает на южном направлении – в частности на Николаевщине и Херсонщине.