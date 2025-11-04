Стивен Спилберг, Мила Кунис и не только: у кого из мировых знаменитостей есть украинские корни

Давно не секрет, что очень часто среди голливудских знаменитостей встречаются те, которые имеют непосредственную связь с Украиной через родственников. О некоторых известных людях с украинскими корнями знают многие, а вот Стивен Спилберг или Ленни Кравиц могут стать настоящей новостью.

В материале 24 Канала рассказываем, какие наши любимые иностранные артисты, актеры и режиссеры имеют украинские корни.

Кто из мировых звезд имеет корни в Украине?

Стивен Спилберг

Известный режиссер имеет украинские корни. Оказалось, что его бабушка и дедушка по материнской линии родом из Одессы. Об этом упоминал сам Стивен в одном из интервью, где признался в любви к Украине.

Я очень люблю Украину. Мои бабушка и дедушка по материнской линии родом из Одессы. Мы часто готовили борщ дома. Более того, в 2006 году мне посчастливилось посетить Киев, где я презентовал фильм о Холокосте. Помню, как вышел из самолета и сказал: "Я дома",

– рассказал режиссер.

Стивен Спилберг / Фото Getty images

Мила Кунис

Американская актриса родилась в Черновцах. Когда ей исполнилось 7 лет, то семья эмигрировала из Украины. Мила даже несколько раз была гостьей на малой Родине.

Мила Кунис / Фото Getty images

Недавно стало известно, что звезда собрала вместе с мужем более 30 миллионов долларов для помощи Украине.

Дэвид Духовны

Популярный актер также входит в список тех, кто имеет украинские корни. Предки Дэвида выехали из Бердичева, что в Житомирской области, спасаясь от еврейских погромов в 1918-1920 годах.

Только в 2014 году мужчина рассказал, что тесно связан с Украиной. Что важно, длительное время актер думал, что он русский, пока не разобрался в деле полноценно.

Дэвид Духовны / Фото из инстаграма актера

Мила Йовович

Мать звезды была советской актрисой. Сама Мила родилась в Киеве и даже ходила в садик. Но когда девочке было 5 лет, семья переехала в Лондон, а оттуда в США.

Родители Йовович были прислугой в доме известного режиссера, а сама звезда "Пятого элемента" несколько страдала в школьные годы, ведь ее недолюбливали за то, что она из СССР.

Актриса называет себя американской украинкой и не забывает о поддержке Родины во время большой войны.

Мила Йовович / Фото из инстаграма актрисы

Ленни Кравиц

Прадед музыканта родился в Киеве. Более того, мужчина был коренным киевлянином. О том, что певец имеет украинские корни, он сам рассказал на концерте в 2008 году в Киеве.

Ленни Кравиц / Фото Мии Росс

Сильвестр Сталлоне

Звезда фильма "Рэмбо" также относится к категории звезд с украинскими корнями. Предки актера по материнской линии в 1888 году эмигрировали из Украины в США. Они жили в Одессе.

Интересно, что во время жизни в Америке они скрывали, что являются состоятельными евреями, уверяя, что приехали из России. Только через много лет мать Сталлоне узнала, что имеет украинское происхождение. Поэтому она несколько раз приезжала в Одессу.

Сильвестр Сталлоне / Фото из инстаграма актера

А знали ли вы, что ранее Леонардо Ди Каприо рассказывал, что имеет одесские корни. Но в CNN заявили, что факты об украинских корнях актера сомнительны. Источник, близкий к актеру, сообщил: "у него нет членов семьи из Одессы или где-либо в Украине".