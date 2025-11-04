У матеріалі 24 Каналу розповідаємо, які наші улюблені іноземні артисти, актори та режисери мають українське коріння.

Може зацікавити Принц Вільям не хоче бачити Гаррі на своїй коронації: історія конфлікту, що тягнеться роками

Хто зі світових зірок має коріння в Україні?

Стівен Спілберг

Відомий режисер має українське коріння. Виявилось, що його бабуся і дідусь по материнській лінії родом з Одеси. Про це згадував сам Стівен в одному з інтерв'ю, де зізнався у любові до України.

Я дуже люблю Україну. Мої бабуся і дідусь по материнській лінії родом з Одеси. Ми часто готували борщ вдома. Ба більше, у 2006 році мені пощастило відвідати Київ, де я презентував фільм про Голокост. Пам'ятаю, як вийшов з літака і сказав: "Я вдома",

– розповів режисер.

Стівен Спілберг / Фото Getty images

Міла Куніс

Американська акторка народилась у Чернівцях. Коли їй виповнилось 7 років, то сім'я емігрувала з України. Міла навіть декілька разів була гостею на малій Батьківщині.

Міла Куніс / Фото Getty images

Нещодавно стало відомо, що зірка зібрала разом із чоловіком понад 30 мільйонів доларів для допомоги Україні.

Девід Духовни

Популярний актор також входить до списку тих, хто має українське коріння. Пращури Девіда виїхали із Бердичева, що у Житомирській області, рятуючись від єврейських погромів у 1918-1920 роках.

Лише у 2014 році чоловік розповів, що тісно пов'язаний з Україною. Що важливо, тривалий час актор думав, що він росіянин, допоки не розібрався у справі повноцінно.

Девід Духовни / Фото з інстаграму актора

Міла Йовович

Мати зірки була радянською актрисою. Сама Міла народилась у Києві та навіть ходила у садок. Та коли дівчинці було 5 років, родина переїхала до Лондона, а звідти до США.

Батьки Йовович були прислугою у будинку відомого режисера, а сама зірка "П'ятого елементу" дещо страждала у шкільні роки, адже її недолюблювали за те, що вона з СРСР.

Акторка називає себе американською українкою й не забуває про підтримку Батьківщини у час великої війни.

Міла Йовович / Фото з інстаграму акторки

Ленні Кравіц

Прадід музиканта народився у Києві. Ба більше, чоловік був корінним киянином. Про те, що співак має українське коріння, він сам розповів на концерті у 2008 році у Києві.

Ленні Кравіц / Фото Мії Росс

Сильвестр Сталлоне

Зірка фільму "Рембо" також належить до категорії зірок з українським корінням. Предки актора по материній лінії у 1888 році емігрували з України до США. Вони жили в Одесі.

Цікаво, що під час життя в Америці вони приховували, що є заможними євреями, запевняючи, що вони приїхали з Росії. Лише через багато років мати Сталлоне дізналась, що має українське походження. Через це вона декілька разів приїздила до Одеси.

Сильвестр Сталлоне / Фото з інстаграму актора

А чи знали ви, що раніше Леонардо Ді Капріо розповідав, що має одеське коріння. Та у CNN заявили, що факти про українське коріння актора сумнівні. Джерело, близьке до актора, повідомило: "у нього немає членів сім'ї з Одеси чи будь-де в Україні".