Они не остались в стороне от войны: 5 мировых звезд, которые поддерживают Украину

Они публиковали фото и видео из разных уголков нашей страны, в своих соцсетях показывали последствия войны, собирали средства в поддержку нашей страны. Для многих известных людей это стало не просто жестом помощи, а сознательной позицией. 24 Канал расскажет о нескольких из таких звезд, которые постоянно поддерживают нашу страну в этой жестокой войне.

Анджелина Джоли

Актриса Анджелина Джоли за время войны дважды приезжала в Украину и неоднократно выражала слова поддержки. В начале войны она посетила Львов, общалась с переселенцами и детьми, которые пострадали от войны. Тогда ее визит привлек большое внимание медиа и мира. Осенью 2025 года актриса побывала в Херсоне, а по дороге к границе останавливалась в Тернополе.



Анджелина Джоли в Херсоне / Фото предоставлено 24 Каналу

Стивен Кинг

Писатель является одним из тех звезд, которые постоянно поддерживают Украину. В соцсетях он часто публикует новости, где показаны последствия российских обстрелов, напоминает своим поклонникам о том, что Украина ежедневно страдает от российских атак и международная помощь ей изрядно нужна.



Стивен Кинг поддержал Украину / Фото из соцсети X писателя

Принц Гарри

Принц Гарри никогда не анонсировал свои визиты в Украину, однако он постоянно находится в курсе событий, которые происходят у нас, и уже неоднократно приезжал, чтобы собственными глазами увидеть последствия войны. Впервые он посетил Львов и реабилитационный центр Superhumans, где пообщался с военными, которые получили ранения на фронте.

Впоследствии принц Гарри дважды бывал в Киеве. Там он встречался с военными и госслужащими. Также посетил Бучу и прошелся по разминированным полям Киевщины.

Бен Стиллер

Актер также рассказывает миру о невероятной силе и мужестве украинцев в борьбе за свободу. Во время визита в Украину Бен Стиллер пообщался с украинскими беженцами и встретился с Владимиром Зеленским.

Марк Хэммил

Марк Хэммил, известный по роли Люка Скайуокера, тоже неоднократно поддерживал украинцев словами, а также участвовал в сборе средств в поддержку нашей страны. Актер подчеркивал, что борьба Украины – это борьба за свободу всего мира.

Поддержка мировых звезд важна, ведь помогает Украине в очередной раз привлекать внимание международного сообщества к войне. Благодаря распространению информации о событиях в нашей стране и поездкам в разные уголки Украины, мир не забывает о том, что война продолжается и нельзя останавливаться в помощи.