Миша Кацурин умилил фото с 5-летним сыном и показал, как они провели выходной

Известный украинский ресторатор Миша Кацурин поделился, как провел выходной в компании 5-летнего сына Ивана.

В своем блоге в инстаграмме он показал, что день получился очень насыщенным и завершился общим ужином, приготовленным собственноручно.

Как прошел день Миши Кацурина с сыном

Сначала Михаил с Иваном пошли на тренировку, а затем расслабились в бане. После этого мальчик показал папе свой автопарк, и они поплавали на каноэ.

Иван захотел высадиться на птичий остров – то клочок земли в 5 минутах от дома, и он птичий, потому что каждый раз когда мы проходим мимо, в небо вздымается облако пернатых,

– поделился звездный папа.

Кацурин пошутил, что добыть ужин на острове им не удалось, поэтому они купили курицу и баранину и приготовили домашнюю шаурму.

Кроме Ивана, Миша Кацурин воспитывает и 10-летнюю дочь Сашу, также родившуюся в его браке с Дашей Кацуриной. Оба ребенка часто проводят время с папой, а еще любят помогать ему на кухне. Также в семье теплые отношения с Надеждой Дорофеевой, которая является мачехой детей.

Напомним, ранее мы писали о том, как другие украинские звезды проводят время с семьями. В частности, телеведущая Маша Ефросинина впервые за время полномасштабной войны уехала в отпуск с мужем и детьми.