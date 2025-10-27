Блогер Миша Лебига сообщил о смерти отца

Известный украинский блогер Миша Лебига сообщил о горе в семье. У него умер отец.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Михаила.

Лебига Анатолий Николаевич ушел из жизни 24-го октября. Ему было 52 года.

Я похоронил Батю, но память о нем в моей голове будет со мной всегда. Хочу сказать слова, которые мы почти никогда не говорили друг другу: "Люблю тебя". Спи спокойно и отдыхай. Спасибо за все, дальше я сам,

– написал Миша в соцсетях.