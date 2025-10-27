Про це пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Михайла.

Лебіга Анатолій Миколайович пішов з життя 24-го жовтня. Йому було 52 роки.

Я поховав Батю, але пам'ять про нього в моїй голові буде зі мною завжди. Хочу сказати слова, які ми майже ніколи не говорили один одному: "Люблю тебе". Спи спокійно і відпочивай. Дякую за все, далі я сам,

– написав Міша в соцмережах.

Лебіга розповів, що за день до смерті батька він з ним зустрічався.

Ми поговорили, посміялись, три рази потисли руки. Я сказав, що він – красунчик, і це були мої останні йому слова. На ранок мені подзвонили й сказали, що його вже немає,

– поділився блогер.

Що Михайло Лебіга говорив про свої стосунки з батьком?